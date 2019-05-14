Стало известно, каких топ-чиновников уволит Зеленский

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Спикер новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о том, какие топ-чиновники, скорее всего, не усидят в своих креслах

Спикер по политическим вопросам Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире украинского телеканала заявил о том, что глава МИД Павел Климкин и глава Министерства обороны Степан Полторак с вероятностью в 99 процентов покинут свои посты. Отвечая на вопрос о том, сохранят ли свои должности эти топ-чиновники, он заявил, что не никогда не дает 100 процентов вероятности, но здесь на 99 процентов уверен в том, что этого не будет, информирует enovosty.com/news.

Также, спикер завил о том, что, скорее всего, свою должность не сохранит и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Его отставке, по словам Дмитрия Разумкова, сможет помешать разве что ВРУ. О такой же позиции в отношении генпрокурора ранее заявил и сам Владимир Зеленский.

Отметим, ранее главный дипломат Павел Климкин уже заявлял о том, что во время «очень хорошей встречи» с Владимиром Зеленским, предложил ему свою отставку.