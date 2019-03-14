Выборы-2019: Эксперт рассказал, на что стоит обратить внимание, решая за кого проголосовать

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31 марта состоятся президентские выборы в Украине. Политический эксперт дал украинцам совет о том, как сделать правильный выбор.

Политический эксперт Евгений Магда в комментарии изданию «Экономические Новости» подчеркнул, что президентские выборы — традиционно главное политическое событие в Украине, хотя наша страна и является парламентско-президентской республикой. Украинцы демонстрируют высокую готовность придти на участки для голосования и отдать свой голос тем, кого считают самым достойным, информирует enovosty.com/news.

Эксперт отметил, что для России крайне важно дестабилизировать ситуацию во время президентских выборов, представить их как максимально нелегитимные как внутри Украины, так и мировому сообществу. Также он считает, что не нужно забывать главного, что результат выборов — это импульс для дальнейшего продвижения Украины.

Евгений Магда выделил основные пункты, которые стоит принимать во внимание выбирая того или иного кандидата. О чем важно помнить:

— Украина — парламентско-президентская республика, и высокий запрос на «волшебную палочку» не сделает всемогущим любого президента;

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— необходимо не только изучить личность кандидата, но и понять, может ли он стать выразителем Ваших ожиданий в контексте судьбы страны;

— постарайтесь понять, кто входит в команду кандидата в президенты, с кем он будет строить такую страну как обещает;

— постарайтесь подвести баланс достижений и просчетов кандидата;

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— прочитайте программы кандидатов в Президенты, ведь это официальный документ;

— при любом исходе выборов Украину ожидают непростые преобразования, которые не были осуществлены в более благоприятные времена.

Политический эксперт советует украинцам приходить на выборы, не продавать свой голос, а также информировать о всех возможных нарушениях членов избирательных комиссий, наблюдателей, правоохранителей.