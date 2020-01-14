Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, — Юлия Клименко (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

14.01.2020 г.
18:35Это не рынок земли, это латиноамериканский базар, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
18:10Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, - Юлия Клименко (ВИДЕО)
17:01Ночью депутаты Зеленского будут решать, как протянуть закон о рынке земли в Украине, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
16:12Нынешний закон о децентрализации нивелирует саму суть этого понятия, - Роман Лозинский (ВИДЕО)
15:08Если Трамп получает меньше чем руководитель Укрпочты, у меня вопрос, что мы строим, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
13:43Дубинский считает, что нардепы ВР не заслужили повышения зарплаты (ВИДЕО)
13:38В МВД рассказали о ключе для раскрытия убийства Окуевой
Все политические новости

Аналитика

10.01.2020

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
В США заявили о новых санкциях против Ирана, на Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого россиянами Boeing, а Филарет отозвал свою подпись под решением ...
09.01.2020

Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды

Итоги дня: Закрытые версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
В СНБО рассказали о возможных причинах крушения украинского самолёта в Иране, Израиль и Украина нашли компромисс по Бандере, а рост цен замедлился более ...
09.01.2020

Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских

Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Пребывая, очевидно, в празднично-новогоднем угаре и отдав приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, Дональд Трамп совершил абсолютно безрассудное ...

Последние новости

14.01.2020 г.
18:42 Массовую занятость может обеспечить только промышленность, - Тарас Загородний
18:35 Это не рынок земли, это латиноамериканский базар, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
18:19 Электромобили Tesla заговорят с людьми: подробности
18:10 Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, - Юлия Клименко (ВИДЕО)
17:58 Милованов сообщил, что несколько замминистров увольняется из-за низких зарплат
17:45 США предупреждают об угрозе для коммерческих судов в Персидском заливе, - Associated Press
17:27 В Италии столкнулись три поезда метро (ФОТО)
17:01 Ночью депутаты Зеленского будут решать, как протянуть закон о рынке земли в Украине, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
17:00 Карты Google помогают семьям найти последние изображения своих умерших близких
16:52 Трудовые книжки не отменяются, - Милованов
16:49 Ученые обвинили йод в уменьшении озонового слоя
16:36 В Украине полсотни медицинских услуг станут для населения бесплатными
16:13 Дешевым кредитам быть: что решило монобольшинство в Раде
16:12 Нынешний закон о децентрализации нивелирует саму суть этого понятия, - Роман Лозинский (ВИДЕО)
16:07 Ученые выяснили, во сколько лет наступает кризис среднего возраста
15:56 Минэкономразвития планирует создать один миллион новых рабочих мест к 2024 году
15:45 Выбрали свободу: Королева Елизавета II разрешила Меган и Гарри идти своим путем
15:40 Когда супругом является принц: Кейт Миддлтон может получить новый титул
15:25 Российские хакеры взломали компьютерную систему украинской газовой компании Burisma Holdings, - Associated Press
15:15 82-летняя женщина избила вора, забравшегося в ее дом
15:10 Спустя 16 лет: в Сети показали, как теперь выглядят главные героини культового сериала "Друзья" (ФОТО)
15:08 Если Трамп получает меньше чем руководитель Укрпочты, у меня вопрос, что мы строим, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
15:03 Для ВМС США провели закладку 72-го ракетного эсминца класса "Арли Бёрк", - Злой Одессит
14:50 По торговому центру в Харькове разгуливал львенок (ВИДЕО)
14:45 Украинцам рассказали, когда ждать настоящих крещенских морозов
14:30 Новый индийский истребитель Tejas Navy успешно приземлился на авианосец (ВИДЕО)
14:25 Компания Tesla заплатит внушительную сумму тому, кто сумеет взломать электрокар Model 3
14:16 Иностранные банки станут монополистами на земельном рынке Украины, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
14:02 Пожары в Австралии видны с борта МКС, - астронавты
13:43 Дубинский считает, что нардепы ВР не заслужили повышения зарплаты (ВИДЕО)
13:38 В МВД рассказали о ключе для раскрытия убийства Окуевой
13:05 Сегодня православные отмечают Васильев день: история и традиции праздника
13:00 Цены на нефть продолжают рекордный рост. Что будет дальше?
12:47 Как Филарет: Ещё один священнослужитель открестился от Поместного собора
12:24 Ученые нашли на Земле самый старый материал
12:23 Важно знать: Украинский лоукостер серьезно изменил свои правила
12:20 На этой пленарной неделе Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли
12:18 Газовые потоки Путина и их эффект на грани фола, - "Злой одессит"
12:15 Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza: в больницах с ожогами остаются 7 человек
12:05 "Не волнует, кто нажал кнопку": Президент МАУ назвал главного виновника крушения самолета в Иране
12:00 Меган Маркл и принца Гарри могли выгнать из королевской семьи, - источник
11:55 В районе Широкино на Донбассе сгорела база парамедиков - волонтер получил ожоги
11:54 До 34 тысяч: В Украине могут сильно поднять штрафы за неправильную парковку
11:49 Работодателей в Украине ждут новые штрафы
11:44 В Украине зафиксировали еще одну смерть от столбняка
11:35 Разумков сделал важное заявление о 100-тысячных зарплатах нардепов
11:32 Украинцев предупредили о росте цены на мясо
11:12 ТОП-10 самых безопасных авиакомпаний мира
11:10 Громкий скандал со взяткой: В Одессе отстраняют все руководство таможни
11:07 В Иране арестованы подозреваемые в крушении самолета МАУ
10:00 Журналист раскрыл оккупационный сценарий Путина для Украины
09:32 На Новый год украинцы резко увеличили потребление мобильного интернета
09:22 Бои продолжаются: В Ливии сорвали объявленное перемирие
09:16 Адский потоп: Появились подробности жуткого ЧП
09:00 "Был козырь": В СНБО рассказали о тайных версиях крушения самолета МАУ
08:30 Ученые разгадали секрет самой дорогой в мире картины Леонардо да Винчи
08:29 Только на украинском: Уже скоро за рекламу не на госязыке начнут штрафовать
08:26 Война на Донбассе: Враг напал на ВСУ, но украинские герои выстояли
08:24 Хакеры РФ атаковали серверы Burisma и "Квартала 95"
08:10 Стало известно название лучшего автомобиля 2019 года
Все новости »

Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, — Юлия Клименко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, - Юлия Клименко (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Народный депутат от партии «Голос» Юлия Клименко рассказала, чего ждать от новой трудовой реформы, сможет ли защитить обновлённый трудовой кодекс тех, кто уже подписал контракт с работодателем и почему не стоит так спешить с его принятием.

По мнению Клименко трудовой кодекс будет распространятся только на тех сотрудников у кого нет контрактов с работодателями. В случае наличия контракта, трудовой кодекс на сотрудников не распространяется. Важно понимать, что работодатель может прописать в контракте абсолютно любые условия и нормы и больше нельзя будет апеллировать к трудовому кодексу в случае спорных ситуаций. , информирует enovosty.com/news.

«Что касается контрактов, то это может быть, например, 10 дней отпуска в год. Если работодатель предлагает контракт с конкретными условиями, работник может, либо подписаться под контрактом, либо отказаться от такой работы. Насколько это нарушает права? Если у вас нет права выбора работы и есть одно предприятие в области и вам, чтобы получить хотя бы минимальную заработную плату, надо подписать контракт…
Это вопрос не к трудовому кодексу, а к количеству рабочих мест», — считает Клименко

Народный депутат уверена, что подобного рода реформирование необходимо осуществлять исходя из специфики отрасли и сектора.

«Необходимо либерализовать трудовой кодекс и начинать эксперименты с конкретных секторов экономики, поскольку промышленное предприятие с пятью тысячами рабочих и IT компания — это два различных организма, которые требуют дифференцированного подхода», — убеждена Клименко.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 63

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"
Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов
Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев
Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости
Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России
Все статьи



Армия

Радиолокационная станция 19Ж6 (СТ-68У)
Радиолокационная станция «Мангуст»
Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin (США)
Бронетранспортер Condor UR-425 (Германия)
Вся армия    >>

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Морские авиаторы отогнали от украинского побережья корабль-шпион ФСБ (4113)

В OPS GROUP допустили, что самолет МАУ был сбит (3939)

"Самолет разработан клоунами под надзором обезьян": Появилась скандальная переписка сотрудников Boeing (3683)

Самое смертоносное оружие США в войне с Ираном, - Бутусов (3490)

Моменты взрыва и падения украинского самолета показали в Сети: Подлинность подтверждена (3470)

Звонок во время крушения: Сестра погибшей стюардессы МАУ рассказала правду (2989)

Принесли в жертву? Украинский самолет сбили в Иране не случайно, а специально, - мнение (2590)

Внезапно: У Трампа резко изменили мнение о причинах крушения украинского самолета (2555)

Канадские разведчики сделали громкое заявление о крушении украинского Боинга (2403)

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги (2383)

Персоны

Юрий
ЛУЦЕНКО
Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ
Лев
ПАРЦХАЛАДЗЕ
Ирина
БЕКЕШКИНА
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Не боятся радиации: как выглядят животные возле отключённого ядерного реактора "Фукусима" (ВИДЕО) (4382)

Сегодня православные отмечают Васильев день: история и традиции праздника (3676)

Пожары в Австралии видны с борта МКС, - астронавты (3276)

Стало известно название лучшего автомобиля 2019 года (2086)

Щетка, чистящая зубы за 10 секунд: на выставке в Лас-Вегасе представили технологическую новинку (ВИДЕО) (1772)

Истребители ВВС США F-16 получили новый радар APG-83 (1722)

"Не волнует, кто нажал кнопку": Президент МАУ назвал главного виновника крушения самолета в Иране (1534)

Стало известно, как будет выглядеть новая Toyota Century (1433)

После провала переговоров двух правительств Ливии в Москве российские наемники покидают передовые позиции (1364)

До 34 тысяч: В Украине могут сильно поднять штрафы за неправильную парковку (1354)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка (17065)

Более 50 истребителей F-35 приняли участие в "Слоновьей прогулке" (ФОТО) (8622)

Столичным водителям подготовили неприятный сюрприз (5862)




Экономические новости youtube

Децентрализация



help


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 