Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, — Юлия Клименко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, - Юлия Клименко (ВИДЕО) Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, - Юлия Клименко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «Голос» Юлия Клименко рассказала, чего ждать от новой трудовой реформы, сможет ли защитить обновлённый трудовой кодекс тех, кто уже подписал контракт с работодателем и почему не стоит так спешить с его принятием.

По мнению Клименко трудовой кодекс будет распространятся только на тех сотрудников у кого нет контрактов с работодателями. В случае наличия контракта, трудовой кодекс на сотрудников не распространяется. Важно понимать, что работодатель может прописать в контракте абсолютно любые условия и нормы и больше нельзя будет апеллировать к трудовому кодексу в случае спорных ситуаций. , информирует enovosty.com/news.

«Что касается контрактов, то это может быть, например, 10 дней отпуска в год. Если работодатель предлагает контракт с конкретными условиями, работник может, либо подписаться под контрактом, либо отказаться от такой работы. Насколько это нарушает права? Если у вас нет права выбора работы и есть одно предприятие в области и вам, чтобы получить хотя бы минимальную заработную плату, надо подписать контракт…

Это вопрос не к трудовому кодексу, а к количеству рабочих мест», — считает Клименко

Народный депутат уверена, что подобного рода реформирование необходимо осуществлять исходя из специфики отрасли и сектора.

«Необходимо либерализовать трудовой кодекс и начинать эксперименты с конкретных секторов экономики, поскольку промышленное предприятие с пятью тысячами рабочих и IT компания — это два различных организма, которые требуют дифференцированного подхода», — убеждена Клименко.