Ночью депутаты Зеленского будут решать, как протянуть закон о рынке земли в Украине, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Ночью депутаты Зеленского будут решать, как протянуть закон о рынке земли в Украине, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО) Ночью депутаты Зеленского будут решать, как протянуть закон о рынке земли в Украине, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на брифинге в Верховной Раде Украины рассказала об итогах сегодняшней утренней встречи лидеров фракций относительно нарушения меморандума, подписанного всеми фракциями о процедуре рассмотрения закона о рынке земли.

Тимошенко обвинила монобольшинство в парламенте, а также Офис Президента в нарушении договорённостей по рассмотрению закона о рынке земли, обратив внимание на то, что власть при активном содействии Президента пытается принять этот закон вопреки сопротивлению общества и большинства политических партий в Верховной Раде. , информирует enovosty.com/news.

«Мы собрались и полтора часа убеждали фракцию «Слуга народа», руководство Верховной Рады, главу комитета с требованием прекратить эту вакханалию и беспредел, который сегодня происходит с законом о продаже сельхоз земель.

И теперь я хочу подвести итог! Во-первых, на этом примере стало понятно, что ни глава Верховной Рады, ни его заместители, ни фракция «Слуга народу» , ни члены комитета, никах решений самостоятельно не принимают. Не существует сегодня парламента, как самостоятельной государственно институции. Все команды по продаже земли идут непосредственно от Президента Украины Владимира Зеленского», — заявила Тимошенко

Лидер Батькивщины убеждена, что Президент активно содействует и ускоряет процесс принятия закона о продаже с/х земель поддавшись влиянию извне.

Читайте: Протесты сломали турборежим "слуг народа" по распродаже украинской земли, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

«Решения Президента Зеленского продиктованы извне, от больших финансовых спекулятивных структур. К сожалению, он только инструмент в их руках. Президент не осознаёт, что он делает и не понимает последствий. Он просто принял единоличное решение продать землю и поручил это парламенту, правительству и комитету, протянуть этот закон вопреки Конституции и законам. Вот как это выглядит», — подытожила Тимошенко.

Подведя итог утренней встречи Тимошенко отметила, что руководство парламента и партия «Слуга народа» попросили время до завтра и ушли советоваться с Президентом.

На вопрос журналистов: «к какому решению они придут и о чем будут советоваться с Президентом?», Тимошенко ответила: «Будут советоваться, как обойти протест общества, как обойти регламент, закон и Конституцию, как не проводить референдум, будут советоваться как протолкнуть закон о продаже земли, преодолев то сопротивление, которое сегодня есть в обществе».

Читайте: Зеленский даёт зелёный свет на продажу земли иностранным банкам, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)