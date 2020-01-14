Нынешний закон о децентрализации нивелирует саму суть этого понятия, — Роман Лозинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Нынешний закон о децентрализации нивелирует саму суть этого понятия, - Роман Лозинский (ВИДЕО) Нынешний закон о децентрализации нивелирует саму суть этого понятия, - Роман Лозинский (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «Голос» Роман Лозинский сегодня в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему закон о децентрализации, на котором настаивает Президент Зеленский, в нынешней его редакции неприемлем, а также какие изменения хотят внести «Слуги народа» в Конституцию Украины в связи с данным законопроектом.

Народный депутат убеждён, что во время войны с Россией изменения в Конституцию Украины недопустимы, тем более, если в законе существует множество недоработок и юридических лазеек, которые могут полностью исказить суть самой идеи децентрализации. , информирует enovosty.com/news.

«В данном законе нам предлагают ввести должности префектов с неограниченными полномочиями, Четко прописанных «красных линий» для них, по сути, нет. А это значит, что местное самоуправление, по сути, будут подминать под себя новые феодалы префекты, которые придут на место глав администраций. Это недопустимо», — убеждён депутат.

Также Лозинский обратил внимание и на изменения в Конституцию, которые, по его словам, активно лоббируют Слуги народа. В частности, аннулируются гарантии относительно медицинских и образовательных субвенций общинам. Нардеп убеждён, что это означает нивелирование самой сути децентрализации как таковой, потому что общины лишаются необходимого ресурса для реализации своих функций.

Ещё один важный момент, на который обратил внимание Лозинский, это вопрос об официальном статусе Донбасса, который, по сути, не затрагивается в документе, но очень ювелирно, по его словам, прописана норма согласно которой, административный статус, а также особенности отдельных регионов и областей будут решаться с помощью этого закона.

По мнению нардепа это значит, что такие важные изменения относительно особого статуса Донбасса могут быть приняты обычным голосованием всего 226 депутатов.

«Президента защитили от импичмента 337 голосами, но необходимо всего 226 голосов, чтобы поменять статус Донбасса, как этого хочет Путин. Очевидно, что такие вещи приняты тайно и кулуарно. Фракция «Голос» такие изменения в Конституцию поддерживать не будет. Кроме того, 250 лидеров общин и эксперты выступили против таких изменений и категорически против подобного закрытого формата, в котом эти изменения были приняты», — резюмировал Лозинский.