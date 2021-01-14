Мощный юридический удар по мифологии РФ: В Минюсте рассказали о большой победе над агрессором

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Наша страна получила первую промежуточную победу в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека

Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России (по Крыму) и перешел к рассмотрению дела по существу. Министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Фб напомнил о том, что по этому делу Украина просит суд признать нарушение Россией статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрет пыток), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 6 (право на справедливый суд), статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни), статьи 9 (Свобода мысли, совести и религии), статьи 10 (Свобода выражения мнения), статьи 11 (Свобода собраний и объединений), статьи 14 (Запрещение дискриминации) в сочетании со статьями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенции и статьей 1 (Защита права собственности) протокола, статьей 2 (Свобода передвижения) протокола № 4 к Конвенции, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Глава Минюста пояснил несколько важных аспектов этого дела:

(1) юридический: мы шаг за шагом доводим судебными решениями факты агрессии и преступного поведения Российской Федерации на территории нашего государства. Решения судов — это не политические заявления. Рано или поздно такие решения будут иметь юридические последствия для топ-чиновников страны-агрессора;

(2) коммуникационный: и мы, и Совет Европы даем мощный месседж, Крым остается в наших приоритетах, мы все помним и будем догонять всех причастных;

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(3) противодействие гибридной войне Россия поддерживает миф о «мирном» и «правомерное» «присоединения» Крыма. Миф, конечно, в первую очередь для их внутреннего пользования. Но они пытаются продвигать его и на международной арене.

Министр резюмировал: «Решение ЕСПЧ — мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне.

Крым — это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не «референдума» и «мирного волеизъявления».

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Также, Малюська добавил: ЕСПЧ подтвердил, что Россия имела эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого «референдума» — хороший юридический факт, подтвержденный судебным решением.