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Это не рынок земли, это латиноамериканский базар, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко убеждён, что законопроект о рынке земли партия «Слуга народа» пытается принять с грубым нарушением всех процедур, а также регламента Верховной Рады Украины.

«Абсолютно в обход регламента рассмотрели все правки, абсолютно все правки отклонили и сейчас пытаются продавить эту латиноамериканскую модель с 10 тыс гектаров в одни руки при том, что в соседней Польше разрешено не больше 500 га. Это закон не о земельном рынке. Это закон о земельном базаре, на котором украинский крестьянин сможет продать последнее что у него есть, свой земельный пай», — заявил Гончаренко, информирует enovosty.com/news.

Народный депутат отметил, что он и его политическая сила будут выступать категорически против данного законопроекта.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 5

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