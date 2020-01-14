Если Трамп получает меньше чем руководитель Укрпочты, у меня вопрос, что мы строим, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Если Трамп получает меньше чем руководитель Укрпочты, у меня вопрос, что мы строим, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Если Трамп получает меньше чем руководитель Укрпочты, у меня вопрос, что мы строим, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук высказала недоумение и возмущение относительно размеров зарплат и премий некоторых государственных чиновников, направив соответсвующий депутатский запрос премьер-министру Гончаруку.

Верещук крайне резко высказалась относительно премий и заработных плат некоторых руководителей госпредприятий, размеры которых поражают даже самое смелое воображение, в то время, когда шахтеры, пенсионеры и учителя, по ее словам, получают минимальные оклады и пенсии. , информирует enovosty.com/news.

Народный депутат сообщила, что размер заработных плат топ-чиновников напрямую привязаны к росту ВВП страны справедливо отметив, что данная норма почему-то не предусмотрена по отношению к остальным гражданам страны.

«Если президент США получает меньше, нежели наш глава НАК Нефтегаза, или глава Укрпочты то у меня вопрос, так что же мы строим?! Куда идём?! Президент Украины получает 20 тыс грн. в месяц. Разве не стыдно сегодня тем людям, которые себе премии выписывают по 250 тысяч гривен. Они действительно считают, что сделали больше для страны. Я буду требовать ответа от премьера и от тех людей, от кого это зависит. Да, есть постановление, но их можно было ограничить, а они просто себе увеличили зарплаты и премии. Это просто невероятно!», — с возмущением отметила нардеп.

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Ирина Верещук также заявила, что анонсированного СМИ повышения зарплаты в 2,5 раза для народных избранников не предусмотрено. Будет стандартная переиндексация как и для других граждан. В тоже время нардеп отметила, что ее нынешняя заработная плата ее полностью устраивает и в связи с текущей ситуации в стране она не видит оснований для ее повышения.