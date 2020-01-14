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Дубинский считает, что нардепы ВР не заслужили повышения зарплаты (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Дубинский считает, что нардепы ВР не заслужили повышения зарплаты (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал журналистам сколько получил за декабрь, почему не получает «депутатские» надбавки, а также почему его коллеги не заслуживают повышения зарплаты в 2,5 раза.

Александр Дубинский сообщил, что узнал о возможности повышения заработной платы для нардепов из средств массовой информации и считает данную инициативу крайне несвоевременной, поскольку работа народных избранников не заслуживает дополнительного материального вознаграждения. , информирует enovosty.com/news.

Депутат убеждён, что украинцы, в том числе и те, которые выходят на улицы, протестуя против закона об открытии рынка земли, могут крайне негативно отреагировать на повышение зарплат нардепов, поскольку народные избранники так ничего и не сделали для качественного улучшения жизни людей.

«К сожалению, никаких ощутимых действий для улучшения благосостояния граждан, повышения их доходов, уменьшения налоговой нагрузки или улучшения условий для ведения бизнеса депутатами предпринято не было. Поэтому, оснований для повышения зарплаты нет. Это как вознаграждение наемному менеджеру за то, что он выполняет определенные функции. Ни одна корпорациям, или компания не будет вам платить больше, если вы ничего не делаете на благо этой компании. Депутаты работают на благо государства и народа. Разве они сделали что-то, чтобы были основания повысить их зарплату в 2,5 раза?», — отметил Дубинский.

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На вопрос журналиста, какую зарплату он получил за декабрь, Дубинский назвал сумму в 34 тыс гривен, подчеркнув, что, так называемую, «депутатскую»доплату он лично не получает, поскольку не видит целесообразности сидеть в сессионном зале и голосовать за каждую правку.

«Я депутатские не получаю, поскольку считаю идиотской норму голосовать за каждую правку на каждом заседании, без отрыва от сидения — это просто бред», — убеждён народный депутат.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 272

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