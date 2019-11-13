Зеленский не обвинял Коломойского в организации протестов под ВР, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский не обвинял Коломойского в организации протестов под ВР, - Давид Арахамия (ВИДЕО) Зеленский не обвинял Коломойского в организации протестов под ВР, - Давид Арахамия (ВИДЕО)

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Сегодня в Верховной Раде, куда утром приезжал президент Зеленский на встречу с фракцией, он не упоминал Коломойского в качестве организатора акции протеста под стенами ВР, заявил депутат от фракции «Слуга народа», Давид Арахамия.

Нардеп заверил, что президент не называл конкретных персоналий, просто упомянул, что некоторые оппоненты действующей власти, манипулируют страхами людей в связи с открытием рынка земли и финансируют акции протестов, тем самым пытаясь провалить закон, который сегодня был вынесен на рассмотрение в зал ВР. , информирует enovosty.com/news.

«У господина Коломойского нет агробизнеса, поэтому, я думаю, ему нет смыла это делать», отметил нардеп.

Напомним, сегодня ряд депутатов от «Слуги народа» в кулуарах Верховной Рады заявили о том, что Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатов от партии «Слуга народа» заявил о причастности миллиардера Игорь Коломойский к сегодняшним протестам под ВР против введения рынка земли.

Перед голосованием по рынку земли, Зеленский приезжал в Верховную Раду и убеждал «слуг народа» поддержать законопроект об открытии рынка земли в Украине и рассказывал о плюсах идеи о референдуме о возможности покупать землю иностранцами.

По словам присутствующих на встрече нардепов, президент отмечал, что «протесты разгоняет только один человек», имея в виду, вероятно, олигарха Игоря Коломойского.

Зеленский отметил, что такие меры оппонентов все равно действуют, и именно из-за рисков распространения протестных настроений он предложил провести референдум о продаже земли иностранцам.