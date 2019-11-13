Закон о рынке земли сырой, голосовать за него не буду, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Закон о рынке земли сырой, голосовать за него не буду, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Закон о рынке земли сырой, голосовать за него не буду, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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В партии «Слуга народа» нет единой позиции относительно голосования по закону о рынке земле. Об этом сегодня заявила представитель Кабинета Министров Украины в ВР, Ирина Верещук.

«Я воздержусь сегодня от голосования, поскольку считают, что закон о рынке земли требует существенной доработки» — заявила она в кулуарах Верховной Рады. , информирует enovosty.com/news.

«Мы должны выработать сначала общую стратегию. Есть десятки законов, которые вначале надо принять: по инвентаризации земли, по государственному банку, по тем же иностранцам, которые не смогут купить землю сельхозназначения, о санкциям, которые должны применяться к гражданам России… Но, к сожалению, мы начали именно с этого закона», — высказала свое сожаление Ирина Верещук.