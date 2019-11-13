Владимир Воля рассказал о перспективах возобновления украинско-венгерских добрососедских отношений

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В Венгрии председатель комитета по иностранным делам парламента Жолт Немет сообщил, что страна готова «перевернуть новую страницу» в отношениях с Украиной

С вопросом относительно возможности возобновления добрососедских отношений Украины с Венгрией и влияния возобновления диалога на вступление Украины в НАТО “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института анализа и менеджмента политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

«Относительно «перевернутой страницы», то это, скорее всего, венгерская сторона выразила надежду относительно возможности «перевернуть страницу» и на самом деле имела в виду, что настало время начать вести диалог.

Для венгерской власти был некоторый период времени, в течении которого они перед новой украинской властью не ставили остро вопросы двухсторонних отношений, которые достались в наследство от предыдущей украинской власти. И сейчас венгерская власть решила начать активно общаться по тем же проблемным вопросам уже с новой украинской властью, чтобы добиться реализации своей позиции.

Однако в этом заявлении, по моему мнению, видно, что Венгрия не собирается отступать от своих позиций по закону об образовании и по поводу языкового закона. И не исключается возможность того, что в этом списке вскоре появится вопрос об административно-территориальной реформе Закарпатской области. И поэтому, пока что рано говорить о том, что возможны какие-то потепления отношений. Пока этого не предвидится и предстоит только начало активного диалога», — сообщает эксперт

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