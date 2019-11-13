В «Слуге народа» считают, что закон о рынке земли надо вернуть на доработку, — Игорь Фрис (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В «Слуге народа» считают, что закон о рынке земли надо вернуть на доработку, - Игорь Фрис (ВИДЕО) В «Слуге народа» считают, что закон о рынке земли надо вернуть на доработку, - Игорь Фрис (ВИДЕО)

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В законопроекте о рынке земли, который одобрен профильным комитетом, не учтены ключевые и самые проблемные моменты связанные со сменой целевого назначения сельхозземель, а также не конкретизирован вопрос относительно консолидации земель в одних руках. То, за что сейчас предлагают голосовать — это размытые формулировки, трактовать которые можно как угодно, заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Игорь Фрис.

По его словам, еще одной ключевой проблема — это неурегулированность вопроса отчуждения корпоративных прав собственников как физических, так и юридических, которые получат право собственности на украинскую землю. Этот вопрос не прописан должным образом в то пакете законопроектов, которые сегодня внесены в Верховную Раду, информирует enovosty.com/news.

Еще одной проблемой, по его словам, является то, что не прописан вопрос, связанный с регулированием вопросов, связанных с изменением целевого назначения земельных участков сельхозназначения.

Крайне невнятно также прописаны вопросы, связанные с консолидацией земель в одних руках, — утверждает Фрис.

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По словам нардепа, все это говорит о том, что данный законопроект следует отправить на доработку и только после этого вернуться к рассмотрению такого масштабного шага, как введение рынке земли в Украине.

«Украине не стоит спешить… Я бы рекомендовал делать это постепенно, сначала решая вопрос земель в государственной собственности, приватизацией ее», — убежден Фрис.

«Последствия могут быть непрогнозируемые и неотвратимые! Голосовать за закон, который просто откроет рынок без решения вопросов глобальных инструментов и обеспечения прав наших граждан — это реально опасно!», — утверждает Фрис.

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