«Слуги народа» хотят лишить украинцев права владеть своей землей, — Вадим Рабинович (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Слуги народа» хотят лишить украинцев права владеть своей землей, - Вадим Рабинович (ВИДЕО) «Слуги народа» хотят лишить украинцев права владеть своей землей, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)

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Если закон вступит в силу, это лишит каждого украинца законного права владеть своей землей. «Слуги народа» собираются продать имущество хозяев – землю Украины. Такое заявление во время общения с журналистами сделал сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Вадим Рабинович.

«Мы сейчас видим, как «слуги народа» захватили трибуну, чтобы продать имущество хозяев – народа Украины», — заявил он, информирует enovosty.com/news.

Рабинович подчеркнул, что его политсила не допустит принятия закона о рынке земли.

«Смотрите, что они сейчас творят и смотрите, что происходит в зале. Это лицо тех «слуг народа», которые захватили власть и сегодня издеваются над народом, это лица подонков, которые хотят продать свою страну. Смотрите за тем, что сейчас будет в зале», — заявил он.

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«Смотрите на эти истерики, они хотят продать землю Украины, а на вырученные деньги вызывать проституток», эмоционально подчеркнул нардеп.