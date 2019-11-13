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Под ВР протестуют те, кто не желает платить справедливую цену за аренду земли, — Никита Потураев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Под ВР протестуют те, кто не желает платить справедливую цену за аренду земли, - Никита Потураев (ВИДЕО)
 
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По мнению нардепа от «Слуги народа» Никиты Потураева, под Верховной Радой собрались те украинцы, кому невыгоден рынок земли, поскольку они не хотят платить рыночную стоимость аренды.

Депутат убеждён, что нынешним фермерам проще платить за аренду земли бартером в виде картошки, нежели платить рыночную стоимость. , информирует enovosty.com/news.

Г-н Потураев заверил, что все спорные моменты, которые присутствуют в законе, будут учтены парламентариями перед рассмотрением данного закона во втором чтении.

Депутат не видит противоречий, в том, что согласно нынешней редакции закона иностранные граждане смогут покупать землю уже в 2024 году, хотя, президент уже заверил народ, что данный вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

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«Сейчас мы должны принять политическое решение. Или мы живем в Украинской Советской Социалистической Республике или живем в свободной и суверенной Украине. А Те люди, которые сюда выкотили под Раду тракторы, каждый, стоимостью больше чем Мерседес просто не хотят платить справедливую цену за землю», убеждён нардеп.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 46

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