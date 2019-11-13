Переговоры Зеленского с Путиным в Казахстане — заведомо проигрышный формат для Украины, — Ирина Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Переговоры Зеленского с Путиным в Казахстане - заведомо проигрышный формат для Украины, - Ирина Геращенко (ВИДЕО) Переговоры Зеленского с Путиным в Казахстане - заведомо проигрышный формат для Украины, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)

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Встреча Путина и Зеленского в Казахстане под патронатом Нурсултана Назарбаева не будет поддержана партией Европейская Солидарность, поскольку только четырёхсторонний формат встреч с участием Франции и Германии способен усилить переговорные позиции Украины. В противном случае, Украина может выйти из этого процесса в роли проигравшего. Об этом заявила депутат от фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде, Ирина Геращенко.

Можно изменить место, но главной остается суть встречи, отметила в парламенте член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Ирина Геращенко.

По ее мнению, неважно, в столице какой страны будет происходить встреча лидеров. Важно, чтобы украинская сторона имела инструменты влияния на страну-агрессора.

«Потому что очевидно, что это будет игра в кошки-мышки. Понятно, кто кошка, а кто мышка. Украина не должна остаться в роли мышки, жертвы. Мы и так является жертвой страны-агрессора. Очень важно, чтобы этот формат был четырехсторонний и чтобы там были наши партнеры — Германия, Франция, которые так же в диалоге с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, могут артикулировать Путину требования всего цивилизованного мира не нарушать международное право», — отметила Геращенко.

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Напомним, Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина тет-а-тет в Казахстане.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, сообщил об этом президенту России — там посмотрим. Если нейтральная площадка нужна — я предложил Казахстан», — заявил Назарбаев.

Он добавил, что ошибочно считать, что Путин не хочет этой встречи.

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При этом, по его словам, Зеленский может решить «российско-украинский вопрос» — его поддерживает население и Рада, осталось только проявить собственную волю, ведь процесс уже запущен — идет освобождение удерживаемых лиц и разведение войск для достижения мира.

В Кремле уже прокомментировали предложение встретиться с Зеленским в Казахстане. Представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва сейчас сосредоточено на вопросах, связанных с подготовкой саммита в нормандской формате. Песков добавил, что встреча президентов Украины и России без ее тщательной подготовки не принесла бы большой пользы.