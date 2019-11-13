Переговоры Зеленского с Путиным в Казахстане — заведомо проигрышный формат для Украины, — Ирина Геращенко (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

13.11.2019 г.
12:55«Слуги народа» хотят лишить украинцев права владеть своей землей, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)
12:21Закон о рынке земли сырой, голосовать за него не буду, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
12:13Крымский мост готов принимать свой “рок”, - "Злой одессит"
11:59Протесты под Радой: Противники открытия рынка земли принесли свинью в гробу (ФОТО, ВИДЕО)
11:46В «Слуге народа» считают, что закон о рынке земли надо вернуть на доработку, - Игорь Фрис (ВИДЕО)
10:50Разминирование в Петровском должно начаться сегодня, – ОБСЕ
10:34Мы не можем продавать землю участками размером с Лихтенштейн, - Артур Герасимов (ВИДЕО)
Все политические новости

Аналитика

12.11.2019

Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске

Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске
У Кучмы заявили о серьезном прорыве в Минске, Украина обновила рекорд по урожаю зерновых, а в МИД заявили, что наша страна в Гааге победила РФ со счетом ...
11.11.2019

«Мотор Сич» выбросили в пропасть?

«Мотор Сич» выбросили в пропасть?
Полоса скандалов и крайне тяжелая ситуация, в которую попало некогда легендарное запорожское авиадвигателестроительное предприятие «Мотор Сич», является ...
11.11.2019

Экономика Зе: госбюджет 2020 - конец эпохи бедности?

Экономика Зе: госбюджет 2020 - конец эпохи бедности?
На текущей пленарной неделе профильные комитеты парламента рассмотрят внесенный правительством ко второму чтению проект бюджета-2020, чтобы подготовить ...

Последние новости

13.11.2019 г.
12:55 «Слуги народа» хотят лишить украинцев права владеть своей землей, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)
12:45 Река в Южной Корее окрасилась кровью десятков тысяч туш свиней (ФОТО)
12:41 Евросоюз назвал условия успеха рынка земли в Украине
12:38 Коломойский избавился от миллиардных долгов перед Приватом
12:30 В Украине внесли изменения в правила оценки авто при ДТП: что нужно знать
12:23 Эксперт: К правительственному законопроекту по азартными играм есть системные замечания
12:21 Закон о рынке земли сырой, голосовать за него не буду, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
12:15 Швеция могла иметь атомную подводную лодку: почему этого так и не произошло
12:13 Крымский мост готов принимать свой “рок”, - "Злой одессит"
12:00 В "Киевгорсовете" рассказали, как будут украшать столицу к новогодним праздникам
11:59 Протесты под Радой: Противники открытия рынка земли принесли свинью в гробу (ФОТО, ВИДЕО)
11:46 В «Слуге народа» считают, что закон о рынке земли надо вернуть на доработку, - Игорь Фрис (ВИДЕО)
11:31 Это будет интересно: Рада разрешила в рекламе сравнивать товары с конкурентами
11:28 В Польше посчитали украинских заробитчан
11:14 Золото или валюта: Мировые инвесторы сделали выбор
10:50 Разминирование в Петровском должно начаться сегодня, – ОБСЕ
10:34 Мы не можем продавать землю участками размером с Лихтенштейн, - Артур Герасимов (ВИДЕО)
10:23 Россия хотела «обменять» Украину на Венесуэлу, — экс-сотрудница Совбеза США
10:17 Оружие будущего: Как американские военные будут использовать умные бактерии
10:09 Главные вопросы: Эксперт спрогнозировала судьбу Донбасса
10:04 Переговоры Зеленского с Путиным в Казахстане - заведомо проигрышный формат для Украины, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)
09:35 Микрочипы и паспорта: Владельцев котов и собак в Украине ждут перемены
09:22 Достижения и разочарования: В МВФ рассказали о деталях встречи в Украине
09:09 Датский журналист указал на важный факт насчет Путина и Украины
08:48 Секс-скандал с Яременко: Арахамия рассказал о сильной злости Зеленского
08:46 Когда украинцы могут отказаться платить за коммуналку
08:43 Дубинский рассказал, откуда у него десятки квартир и машин
08:40 Украинские военные провели дерзкую "спецоперацию" под носом у врага (ВИДЕО)
08:32 Громкие детали задержание топ-чиновницы, торговавшей местами в "Нафтогазе". Новые детали
08:29 "Может уничтожить Крымский мост": Россиян привел в ужас украинский ракетный комплекс
07:55 Названы страны, в которых лучше всего продаются дорогие автомобили
07:50 Современная демократия теряет популярность. Ее все чаще используют диктаторы - исследование
07:40 В Киеве в честь Амины Окуевой и других погибших бойцов АТО назовут несколько улиц
07:33 Лидер оппозиции в Сенате Боливии объявила себя временным президентом
07:30 Агентство NASA представило экспериментальный электросамолет Maxwell X-57 (ВИДЕО)
07:27 В зоне боевых действий на Донбассе боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня - штаб
07:18 В правительстве назвали стоимость земли после открытия рынка
07:15 Собирается ли Иран создавать ядерную бомбу? Это пока никому не известно
07:10 Ложь под присягой - это преступление, - Пономарь
07:00 СБУ раскрыла новую незаконную схему растаможки "евроблях"
12.11.2019 г.
23:48 В Киеве начнут продавать бургеры для вегетарианцев
22:46 Кремль требует от Киева имплементации "формулы Штайнмайера" и закрепления в Конституции закона об "особом статусе" Донбасса
22:30 В Японии выбрали самую красивую девушку планеты на конкурсе красоты "Мисс Интернэшнл — 2019"(ФОТО)
21:59 Land Rover выпустит небольшой электрокроссовер
21:42 Армия США проводит испытания модернизированного танка Abrams
21:35 Иду, чтобы останавливать "русский мир" - Вятрович
21:27 В Китае обнаружили рыбу с человеческим лицом (ВИДЕО)
21:15 Deutsche Welle: Деловые настроения в мире упали до 10-летнего минимума
20:54 Россиянин после допроса в полиции попал в реанимацию и умер
20:41 Гранатовые деревья в Израиле отправляют смс о необходимости полива
20:17 СБУ разоблачила попытку российских спецслужб дискредитировать ВСУ
20:01 Митрополит Епифаний провел встречу с новым послом Греции в Украине: подробности
19:57 Instagram начал тестировать редактор коротких видео Reels - аналог TikTok
19:37 Александр Палий рассказал о необходимых мерах по борьбе с незаконной добычей янтаря
19:19 Мы не дадим МВФ и Соросу скупить нашу землю за долги, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)
19:06 Google планирует присваивать значки "позора" сайтам, которые медленно грузятся
18:49 The Washington Post: Урсула фон дер Ляйен планирует усиливать внешнюю политику ЕС
18:18 В Житомирской области планируют создать инновационно-космический кластер: подробности
18:03 Украина не Северная Корея: стандарты новостей не власть должна разрабатывать, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
17:26 Reuters: Евросоюз принял решение о реализации новых оборонных проектов
Все новости »

Переговоры Зеленского с Путиным в Казахстане — заведомо проигрышный формат для Украины, — Ирина Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Переговоры Зеленского с Путиным в Казахстане - заведомо проигрышный формат для Украины, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Встреча Путина и Зеленского в Казахстане под патронатом Нурсултана Назарбаева не будет поддержана партией Европейская Солидарность, поскольку только четырёхсторонний формат встреч с участием Франции и Германии способен усилить переговорные позиции Украины. В противном случае, Украина может выйти из этого процесса в роли проигравшего. Об этом заявила депутат от фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде, Ирина Геращенко.

Можно изменить место, но главной остается суть встречи, отметила в парламенте член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Ирина Геращенко.

По ее мнению, неважно, в столице какой страны будет происходить встреча лидеров. Важно, чтобы украинская сторона имела инструменты влияния на страну-агрессора.

«Потому что очевидно, что это будет игра в кошки-мышки. Понятно, кто кошка, а кто мышка. Украина не должна остаться в роли мышки, жертвы. Мы и так является жертвой страны-агрессора. Очень важно, чтобы этот формат был четырехсторонний и чтобы там были наши партнеры — Германия, Франция, которые так же в диалоге с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, могут артикулировать Путину требования всего цивилизованного мира не нарушать международное право», — отметила Геращенко.

Читайте: Украина не Северная Корея: стандарты новостей не власть должна разрабатывать, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

Напомним, Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина тет-а-тет в Казахстане.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, сообщил об этом президенту России — там посмотрим. Если нейтральная площадка нужна — я предложил Казахстан», — заявил Назарбаев.

Он добавил, что ошибочно считать, что Путин не хочет этой встречи.

Читайте: Германия признала кротов «животными 2020 года»

При этом, по его словам, Зеленский может решить «российско-украинский вопрос» — его поддерживает население и Рада, осталось только проявить собственную волю, ведь процесс уже запущен — идет освобождение удерживаемых лиц и разведение войск для достижения мира.

В Кремле уже прокомментировали предложение встретиться с Зеленским в Казахстане. Представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва сейчас сосредоточено на вопросах, связанных с подготовкой саммита в нормандской формате. Песков добавил, что встреча президентов Украины и России без ее тщательной подготовки не принесла бы большой пользы.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 290

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске
Итоги дня: Обещание референдума, драка сторонников Филарета и союзник Украины в сопротивлении "медведю"
«Мотор Сич» выбросили в пропасть?
Русская рулетка по-украински. В чьих интересах ведется игра по легализации игорного бизнеса в Украине
Экономика Зе: госбюджет 2020 - конец эпохи бедности?
Андрей Рева: Россияне первыми скупят украинскую землю. Для них - это оружие экономического давления
Итоги дня: Победное решение по делу Украина-РФ, признание ПЦУ и новый безвиз
Андрей Рева: Идет создание финансовой пирамиды, которая рано или поздно рухнет и ее крах почувствуют все
Итоги дня: Газовый союзник Украины, экспортный потолок и возвращение 90-х
«Транзитные» переговоры Нафтогаза и Газпрома: сможет ли Кремль «обнулить» Стокгольмский арбитраж
Все статьи


Читайте также

Мы не можем продавать землю участками размером с Лихтенштейн, - Артур Герасимов (ВИДЕО)
 Датский журналист указал на важный факт насчет Путина и Украины
Секс-скандал с Яременко: Арахамия рассказал о сильной злости Зеленского
 Украина не Северная Корея: стандарты новостей не власть должна разрабатывать, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
Украине нужен реальный, а не фиктивный рынок земли, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)

Армия

Вертолет Ми-24
Беспилотный летательный аппарат А-3 «Ремез»
Зенитный ракетный комплекс С-125-2Д «Печора-2Д»
Ракета «Ольха»
Вся армия    >>

Персоны

Юрий
СТЕЦЬ
Виктор
ШОКИН
Геннадий
КОРБАН
Владимир
ОРЛОВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Чуда не будет. Что пообещал премьер в бюджете-2020?

Чуда не будет. Что пообещал премьер в бюджете-2020?

В следующем году мы не будем развиваться и большая часть ресурсов будет направлена на погашение внешних и внутренних долгов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Андрей Рева



help
bigmir)net TOP 100

Фото недели

Фото, которые "ломают" законы физики

Все фото »

 