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Не живите мифами, монополии не скупят украинскую зумлю, — Николай Сольский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Не живите мифами, монополии не скупят украинскую зумлю, - Николай Сольский (ВИДЕО)
 
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Сейчас в Украине более 4 млн гектаров земли сельхоз назначения, которая не находится под мораторием — это как две прибалтийские страны. Почему-то скупки монополиями нет. Не живите мифами. У нас уже есть рынок земли, только он работает в «серую». Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, фрация «Слуга народа», Николай Сольский.

По его словам, сегодня в Украине рынок земли уже есть. И он работает по серым схемам. Всегда есть желающие продавать и покупать. В первую очередь, реагируют фермеры и предприятия. Они ищут подходящий инструмент купли-продажи. Для понимания, в стране 27 млн га пахотных земель, разделенных на паи между гражданами. Эту землю запрещено продавать, однако ее все равно продают. Покупка оформляется договором аренды (на 49 лет) вместе с завещанием на арендатора. Игроки рынка воспринимают данную операцию, как продажу. Так, уже продано более 1, 2 млн га, информирует enovosty.com/news.

«Есть другая сельскохозяйственная земля — около 4 млн га, которая разрешена к продаже. Для сравнения 4 млн га — это территория Латвии и Эстонии вместе взятых. Более 10 лет эта земля продается без ограничений. Нынешние противники рынка земли среди оппозиционеров предпочитают об этом умалчивать», — говорит Сольский.

Также, нардеп попытался развеять опасения относительно потенциальных угроз для украинского малого и среднего фермерства.

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«Малые и средние фермеры уже сейчас конкурируют с большими монополиями. Именно они — основные драйверы по поднятию арендной платы за последние 10 лет, именно они наиболее конкурентны по сравнению с большими игроками», — уверяет Сальский.

По его словам, государственная поддержка полностью будет сосредоточена на малых и средних фермерских хозяйствах.

«Модель которая предложена, привязана к отдельно взятому человеку и не важно, сколько земли он арендует: 100 гектаров, или 100 тысяч», — убежден Сольский.

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Он также отметил, что на законодательном уровне отменяются все государственные дотации, которые ранее имел место для крупных агрокомпаний.

Николай Сольский также попытался развеять миф о том, что открытие рынка земли в Украине приведет к скупке ее россиянами.

«В законе будет прописано, что собственниками сельскохозяйственной земли не могут быть граждане России или российские компании. Это уже проделано в законе о приватизации. И это работает. Причем речь идет не только о россиянах, но и о связанных лицах», — уверяет Сольский.

Вместе с тем, комитет переложил данную ответственность возложить на РНБО, так как это его компетенция.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 148

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