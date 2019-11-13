Мы не можем продавать землю участками размером с Лихтенштейн, — Артур Герасимов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мы не можем продавать землю участками размером с Лихтенштейн, - Артур Герасимов (ВИДЕО) Мы не можем продавать землю участками размером с Лихтенштейн, - Артур Герасимов (ВИДЕО)

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Согласно нынешней редакции закона о земле, одному человеку разрешается купить 210 тыс га земли. По территории — это как небольшие государства Лихтенштейн или Андорра.

Артур Герасимов, нардеп от «Европейской солидарности» считает, что необходимо внести правки в закон с тем, чтобы существенно уменьшить концентрацию земли сельхозназначения в одних руках, информирует enovosty.com/news.

Нардеп заявил, что стоимость земли также вызывает массу вопросов, поскольку она далека от рыночной.

«Так, минимальная цена за гектар должна составлять не менее 50-70 тыс грн., в зависимости от ее характеристик. Cейчас стоимость паёв не отвечает рыночной стоимости», — заявил Герасимов.

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Также депутаты от Европейской Солидарности инициируют введение регистрационного сбора при продаже земли, средства от которого предлагается направить на нужды громад.

«Должна быть введена жесткая ответственность, вплоть до лишения права владения землей, если землю будут «убивать, уничтожая ее плодородие», подытожил нардеп от «Европейской солидарности».