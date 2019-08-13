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Богдан Бондаренко рассказал о важности госфинансирования партий, которые не прошли в Раду

Главная » Последние новости » Политические новости » Богдан Бондаренко рассказал о важности госфинансирования партий, которые не прошли в Раду
 
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Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования.

Политическая партия имеет право на получение государственного финансирования уставной деятельности, если на последних выборах народных депутатов ее избирательный список кандидатов в народные депутаты получил не менее 2% голосов, информирует enovosty.com/news.

С вопросом относительно эффективности данной нормы закона и не ограничивает ли она права менее популярных партий, программы которых являются более эффективными для страны, «Экономические новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Богдану Бондаренко

Богдан Бондаренко сообщает, что данную норму закона ввели в 2015 году

«А смысл ее заключается в том, что до 2015 году государственное финансирование получали только те партии, которые на выборах народных депутатов набрали 5% голосов и проходили в парламент. А теперь закон заработает на полную и государственное финансирование могут получить все партии, которые набрали 2% голосов. Это определенная модель финансирования политических партий, которые могут финансироваться из трех источников. Партии могут получать финансирование от своих членов, от других граждан, которые поддерживают деятельность партии, и из государственного бюджета.

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Чаще всего все эти разные модели переплетаются и создается что-то одно. В Украине было принято решение о введении государственного финансирования политических партий, набравших 2% голосов на выборах народных депутатов. Принятие этого решения было довольно долгим процессом. Основная суть этого решения сводится к тому, что политические партии, которые набрали определенный кредит доверия от общества, должны получать средства от государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, то есть иметь возможность делиться своими идеями, становиться более институционально сильными и т.д. Именно такая идея закладывалась в сам закон.

А почему 2%? Потому что неправильно финансировать только те партии, которые попали в парламент. Потому что таким образом будет устаканиваться политическая система и другие политические силы будут иметь меньше возможностей попасть в парламент», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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