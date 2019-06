Уже скоро: Лидеры ЕС примут очень важное для Украины решение

Европейские лидеры будут требовать Россию освободить украинских моряков

Автоитетный брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter написал о том, что уже 21-22 июня Украину ждет важное решение. По его словам, лидеры Европейского Союза на саммите, который состоится 20-21 июня, намерены принять решение, в котором заявят о непризнании паспортов, которые РФ выдает на Донбассе украинцам. Кроме того, лидеры намерены призвать Москву освободить украинских моряков, зажержанных ранее в Керченском проливе, информирует enovosty.com/news.

Также, по информации журналиста, в решении будет говорится о том, что Москва должна приложить усилия для того, чтобы реализовать Минские договоренности.

Quite a lot about #Russia in the draft #EUCO conclusions. A call to release the 24 sailors captured near the #KerchStrait, non-recognition of illegally issued Russian passports & a call for the resumption of negotiation efforts for Minsk agreements. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 июня 2019 г.

Читайте: Климкин разрушил миф о ЕС