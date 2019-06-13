Уже скоро: Лидеры ЕС примут очень важное для Украины решение

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Европейские лидеры будут требовать Россию освободить украинских моряков

Автоитетный брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter написал о том, что уже 21-22 июня Украину ждет важное решение. По его словам, лидеры Европейского Союза на саммите, который состоится 20-21 июня, намерены принять решение, в котором заявят о непризнании паспортов, которые РФ выдает на Донбассе украинцам. Кроме того, лидеры намерены призвать Москву освободить украинских моряков, зажержанных ранее в Керченском проливе, информирует enovosty.com/news.

Также, по информации журналиста, в решении будет говорится о том, что Москва должна приложить усилия для того, чтобы реализовать Минские договоренности.