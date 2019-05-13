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СБУ блокировала деятельность крупной нарколаборатории

Главная » Последние новости » Политические новости » СБУ блокировала деятельность крупной нарколаборатории
 
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Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Чернигове деятельность крупной нарколаборатории

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Чернигове деятельность крупной нарколаборатории по изготовлению особо опасных наркотических и психотропных веществ. Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей областного центра организовали нарколабораторию в одном из частных гаражных помещений, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

По информации СБ Украины ежемесячно наркодельцы изготавливали более двух килограммов психотропных препаратов, «прибыль» от реализации которых составляла около трехсот тысяч гривен. Злоумышленники сбывали «товар» через разветвленную сеть дилеров. Наркотики можно было заказать на одном из веб-ресурсов в сети интернет.

Сотрудники СБУ задержали двух организаторов наркобизнеса во время подготовки к реализации очередной партии психотропных веществ. Пытаясь уничтожить доказательства своей противоправной деятельности, злоумышленники совершили поджог помещения, где происходило изготовление наркотиков.

Читайте: СБУ разоблачила деятельность нарколаборатории в Киевской области

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли почти килограмм амфетамина, а также химические соединения и оборудование для его изготовления. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения и объявления о подозрении в совершении преступления. Операция по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 141

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