Мы будем голосовать за любое постановление о дате инаугурации, — Тимошенко (ВИДЕО)

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Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время заседания Согласительного совета сообщила, что фракция «Батькивщина» определилась и будет голосовать за любое постановление о дате инаугурации

Прошло уже 20 дней после президентских выборов. Уже и Христос Воскрес, 9 мая отпраздновали, но люди не чувствуют никакого движения к тем изменениям, за которые они проголосовали, — говорит председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время заседания Согласительного совета в понедельник , информирует enovosty.com/news.

«Наша команда определилась, что мы будем голосовать за любое постановление 19 мая, 20 мая, 28 мая …. Там, где будет консолидация парламента, там и будет утверждение нового президента….

Сейчас надо вести главную дискуссию не о дате инаугурации, а о совершенно новой стратегии и тактике управления государством.

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Поэтому я призываю всех лидеров фракций и нового президента немедленно перейти к спокойной дискуссии о создании новой коалиции и нового правительства. Любой другой вариант приведет к тотальной потери времени и продолжению тотального беспорядка», — подчеркивает Тимошенко.