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Чтобы Украина вступила в НАТО нужно думать, как закрывать или замораживать конфликт на Востоке, — Капитоненко

Главная » Последние новости » Политические новости » Чтобы Украина вступила в НАТО нужно думать, как закрывать или замораживать конфликт на Востоке, - Капитоненко
 
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В 1994 году Украина стала первой постсоветской страной, которая присоединилась к Партнерству ради мира. Украина активно демонстрирует свое стремление принять участие в обеспечении евроатлантической безопасности, оказывая поддержку миротворческим операциям под руководством НАТО

С вопросом относительно перспектив вступления Украины в НАТО в ближайшее десятилетие и действий, которые необходимо предпринять украинскому правительству, чтобы ускорить вступление, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Международного центра перспективных исследований, кандидату политических наук, доценту Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Николаю Капитоненко, информирует enovosty.com/news.

Николай Капитоненко сообщает, что шансов для вступления в Североатлантический альянс у Украины практически нет. «Чтобы их стало чуть больше, нужно думать, как закрывать или замораживать конфликт на Востоке», — отмечает эксперт

Ранее в своей публикации Николай Капитоненко сообщал, что украинская внешняя политика, делая ставку на НАТО, продолжает пребывать в реалиях 1990-х годов. «Ирония судьбы состоит в том, что именно в Украине, которая, согласно своей риторике, сильно хочет стать членом НАТО, хуже всего понимают логику функционирования Альянса. У нас до сих пор искренне полагают, что НАТО – это такой инструмент сдерживания России. И не находят ничего лучшего, чем строить свои отношения с организацией на основании этих представлений, искренне негодуя на предмет того, что Украина – самый активный элемент такого сдерживания сегодня и на годы вперед – остается без членства», — пишет эксперт


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 131

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