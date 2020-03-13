Президент Зеленский срочно обратился к украинцам из-за эпидемии коронавируса (ВИДЕО)

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу вечером выступил с обращением к украинцам и рассказал о комплексе мер и решений принятых на заседании СНБО Украины в связи со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавируса в мире.

По словам Президента Зеленского, начиная с 16 марта иностранные граждане не смогут въехать на территорию Украины. Исключения будут составлять иностранные граждане, у которых есть вид на жительство в нашей стране, а также представители дипломатического корпуса и международный организаций. , информирует enovosty.com/news.

Относительно въезда остальных иностранных граждан решение будет приниматься на уровне министерства иностранных дел Украины по каждому отдельно взятому случаю.

Данный запрет не касается грузовых пунктов пропуска, а также портов. Все экипажи будут проверяться на предмет выявления признаков коронавирусной инфекции.

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Также через трое суток, 17 марта, прекратит свою работу и авиасообщение с другими странами. Президент призвал граждан Украины за оставшиеся трое суток побеспокоится о своём возвращении на родину. В случае объективных причин и невозможности вернутся на протяжении трёх дней, украинцы должны обращать в консульства и вести коммуникации относительно своего возвращения непосредственно с ними.

Все, кто возвращается из стран со сложной эпидемической ситуацией, будут подвержены скринингу и в случае обнаружения заболевания направлены на обсервацию.

В завершении Президент призвал украинцев не поддаваться панике, мыть руки, а пожилых граждан — придерживаться домашнего режима и меньше контактировать с окружающими, поскольку вирус, в первую очередь, опасен для пожилых людей.

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