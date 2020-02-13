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Тимошенко хочет расследовать коррупцию и лоббизм при принятии закона о рынке земли (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Тимошенко хочет расследовать коррупцию и лоббизм при принятии закона о рынке земли (ВИДЕО)
 
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила с инициативой создания временной следственной комиссии (ВСК), которая бы занялась расследованием коррупции и лоббизма чиновниками всех ветвей власти при принятии закона о рынке земли.

Тимошенко хочет расследовать коррупцию и лоббизм при принятии закона о рынке земли (ВИДЕО)

Однако, по словам Тимошенко, Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины, большинство которого составляют представители «Слуги народа», отклонил предложение фракции «Бальтивщина о создании следственной комиссии, информирует enovosty.com/news.

В связи с этим Тимошенко обвинила членов данного комитета в заангажированности и заявила, что законопроект об открытии рынка с/х земли находится в руках лоббистов больших земельных монополий.

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«На заседании Регламентного комитета наша команда выступила с инициативой о создании временной следственной комиссии относительно коррумпированного лоббирования продажи сельхозземли в корыстных интересах должностными лицами всех ветвей власти. Мы считает, что сегодня законопроект о продаже сельскохозяйственной земли практически находится в руках грубых лоббистов. Людей заинтересованных, людей, которые имеют свои собственные интересы, а не государственные», — убеждена нардеп.

По словам Тимошенко, заместитель министра экономики по аграрным вопросам якобы заинтересован в том, чтобы большие монопольные корпорации, которые имеют более 100 тыс га земель в своём пользовании, зашли на украинский рынок с/х земель и всячески лоббирует «протягивание» закона о рынке земли в парламенте.

Отдельно Тимошенко остановилась и на работе земельного комитета и его главы г-не Сольском, который, по словам Тимошенко, также является совладельцем компании, которая арендует большие наделы земли.

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По мнению Тимошенко, Сольский игнорируя регламент, форсировал рассмотрение правок народных депутатов, пытаясь в ускоренном режиме «протянуть» закон в сессионный зал парламента для голосования во втором чтении.

«Сольский вопреки закону о регламенте протягивал в тайном режиме, без участия аграрных ассоциаций, без ассоциаций фермеров, без аграрных профсоюзов на заседании комитета. Он протянул тот закон о продаже с/х земли, который полностью противоречит национальным интересам Украины», — заявила Тимошенко.

В завершении брифинга Тимошенко отметила важность создания следственной комиссии, которая бы рассмотрела и изучила конфликт интересов г-на Сольского, заместителя министра по аграрным вопросам, а также тех членов аграрного комитета, в чьём распоряжении сегодня находятся тысячи гектаров с/х земли.

Тимошенко убеждена, что большинство представителей регламентного комитета, отклонившего данное предложение фракции «Батькивщина», не хотят расследовать факты конфликта интересов и всячески блокирую создание временной следственной комиссии по данному вопросу.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 75

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