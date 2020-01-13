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Зеленский даёт зелёный свет на продажу земли иностранным банкам, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский даёт зелёный свет на продажу земли иностранным банкам, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
 
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после согласительного совета ВР рассказала журналистам, почему власть передумала и разрешила иностранным банкам и кредитным организациям покупать украинскую землю и какие ещё «сюрпризы» в законе о рынке земли будут вынесены в сессионный зал ВР на этой неделе.

Лидер «Батькивщина» выступила категорически против вынесения в сессионный зал законопроекта о рынке земли и тех правок к закону, за которые планируется голосовать монобольшинство. , информирует enovosty.com/news.

Юлия Тимошенко рассказала о наиболее вопиющих номах нового законопроекта, которые, по ее мнению, в корне противоречат Конституции Украины и не могут рассматриваться в период военных действий в стране.

Первый пунктом Тимошенко выделила правку о разрешении к продаже украинской земли иностранным банкам и иностранным кредитным организациям, обратив особое внимание на то, что Президент Зеленский лично пообещал украинскому обществу не решать этот вопрос без всеукраинского референдума. Однако именно эта спорная норма закона опять появилась в новом пакете правок, которые планируют рассматривать в сессионном зале уже на этой неделе.

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“В законе, который проголосовали в Комитете, разрешается продажа земли иностранным банкам и иностранным кредитным организациям. Прямо написано в законе! Это значит, что когда Президент Зеленский говорил, что продажи земли иностранцам не будет — это был обман», — с возмущением отметила Тимошенко.

Также, Юлия Тимошенко подробно остановилась ещё на нескольких нормах закона, проголосованных аграрным комитетом и которые в ближайшее время будут вынесены в Парламент.

Так, согласно новых-старых правок, разрешается тотальная распродажа не только земель сельхозназначения, но и стратегически важных объектов для страны. Отныне будет снят мораторий на продажу, так называемых, «особо ценных земель»: водоемов, лесных хозяйств и заповедников.

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Ещё одной правкой народные избранники планируют аннулировать запрет на снятие верхнего шара земли (чернозёма). Теперь владелец земли сможет поступать со своей собственностью как посчитает нужным, государство самоустраняется от контроля за целевым использованием с/х земель.

Тимошенко также рассказала еще об одном важном аспекте в законопроекте, который вызвал большой резонанс и дискуссию в обществе — это количество земли, которую можно продавать в одни руки.

Так, в новой версии правок монобольшинсво предлагает Верховной Раде проголосовать за разрешение на покупку одним человеком 10 000 тыс. гектаров земли. Тимошенко убеждена, что ни в одной цивилизованной стране мира нет таких огромных объёмов земли, которые разрешены к продаже для одного человека.

«Такого в мире нигде нет. К примеру, Япония — 3 гектара в одни руки и только для тех, кто живет и работает на этой земле. Другие европейские страны — от 300 -500 гектаров в одни руки и точка. А 10 тыс гектаров, которые можно продавать иностранным банкам и кредитным организациям, говорят нам о том, что начинается огромная афера по спекуляции с украинской землей», — отметила Тимошенко.

В завершении лидер партии «Батькивщина» сообщила, что с завтрашнего дня аграрии и общественные организации выходят на акции протеста, надеясь, что власть услышит их.

Также лидер партии «Батькивщина» выразила надежду, что Конституционный Суд Украины в ближайшее время рассмотрит обращение партии Батькивщина и вынесет своё решение относительно законности данного законопроекта.

«Сейчас мы полностью координирует нашу работу и наше сопротивление с аграрными ассоциациями. Уже завтра агарные ассоциации выходят на протесты для того, чтобы блокировать дороги в Киеве, чтобы обратить на себя внимание. Ведь ни аграрии, ни крестьяне, не местное самоуправление не будут мириться с тем, что Зеленский единолично принял решение продать украинские сельскохозяйственные земли», — подчеркнула Тимошенко.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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