Закон о рынке земли и трудовой кодекс должны быть вынесены на всеукраинский референдум, — Юрий Бойко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Закон о рынке земли и трудовой кодекс должны быть вынесены на всеукраинский референдум, - Юрий Бойко (ВИДЕО) Закон о рынке земли и трудовой кодекс должны быть вынесены на всеукраинский референдум, - Юрий Бойко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, после согласительного совета ВР на брифинге рассказал, какие спорные вопросы необходимо вынести на всеукраинский референдум и почему партия « Слуга народа» настаивает на изменении регламента Верховной Рады Украины.

Юрий Бойко убеждён, что партия большинства, внеся на рассмотрение ВР законопроект об изменениях регламента ВР, хочет лишить депутатов возможности подавать правки к законопроектам, оставив это право только депутатам монобольшинства, информирует enovosty.com/news.

«Мы считаем, что единственная и главная цель данного законопроекта — это сделать невозможным внесение правок депутатами всех фракций, кроме фракции «Слуга народа». Это приведёт к узурпации власти, авторитаризму и волюнтаризму. Это опасный путь и мы выступаем категорически против», — отметил нардеп.

Юрий Бойко также обратил внимание, что уже существует альтернативный законопроект, который вводит квоты на внесение изменений со стороны других фракций кроме монобольшинства, и что данный законопроект подписан всеми руководителями фракций кроме «Слуги народа».

Читайте: Итоги года 2019: ТОП главных политических событий в Украине

Бойко убеждён, что все партии, которые подписали данный законопроект, обязаны отстоять возможность его рассмотрения в сессионном зале.

Также Юрий Бойко высказал позицию партии относительно ряда законов, которые неоднозначно будут восприняты обществом, а именно: закон об открытии рынка земли и новый трудовой кодекс.

Нардеп убеждён, что подобные вопросы не должны решаться в кулуарах Верховной Рады, а требуют вынесения на всеукраинский референдум. Так, партия ОПЗЖ внесла законопроект о референдуме, который, по словам Бойко, таинственным образом исчез с повестки дня сессии парламента.

Читайте: Члены аграрного комитета вместо анализа правок и дискуссии «сидят» в соцсетях, - Оксана Савчук (ВИДЕО)

«По непонятным причинам исчез с повестки дня законопроект о всеукраинском референдуме, хотя три дня назад он там был. Законопроект авторства нашей фракции и мы настаиваем, чтобы вначале был рассмотрен закон о референдуме и только потом рассматривались законопроекты, которые являются общественно значимыми», — подытожил Бойко.