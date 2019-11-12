Украине нужен реальный, а не фиктивный рынок земли, — Ирина Геращенко (ВИДЕО)

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Фракция «Европейская солидарность» не поддержит закон о рынке земли пока в нем не будут учтены интересы отечественных фермеров: проведён мониторинг земель сельхозназначения, создан земельный кадастр и предусмотрен доступ украинским фермерам к дешевым кредитам, которые откроют возможность малым и средним фермерским хозяйствам купить землю. Об этом сегодня заявила депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

По ее словам, внедрение рынка земли откладывается, поскольку во фракции Слуга народа не нашлось достаточного количества голосов в поддержку законопроекта, информирует enovosty.com/news.

Нардеп добавила, что предложенные к рассмотрению законопроекты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения были довольно сырыми.

«В этих законах вообще изъято понятие минимальной цены на землю, и уравниваются плодородные черноземы и менее богатые земли, например, Бессарабии. Молчу уже о том, что в обществе не проведена информационная кампания по внедрению рынка земли. Даже международные организации предостерегают украинскую власть от спешки и турборежима в революционном для страны вопросе, осознавая возможный резонанс в обществе», — отметила Геращенко.

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К этому Геращенко добавила, что лично она — за рынок земли и не голосовала за мораторий на продажу. Вместе с тем она подчеркнула, что поддержит законопроект, который будет внедрять реальный, а не фиктивный рынок.

11 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что пакет законопроектов относительно земельных отношений, среди которых и отмена моратория на продажу земли, должен быть поддержан Верховной Радой в первом чтении на этой неделе.

Напомним, правительственный законопроект о рынке земли предусматривает, что рынок сельскохозяйственных земель будет открыт с 1 октября. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, украинские юридические лица, а также территориальные общины и государство.

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Законопроектом № 2178-10, одним из инициаторов которого является глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, предлагается предусмотреть, что иностранцы и лица без гражданства не смогут становиться владельцами земель сельхозназначения до 1 января 2024 года.