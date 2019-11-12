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Украина не Северная Корея: стандарты новостей не власть должна разрабатывать, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украина не Северная Корея: стандарты новостей не власть должна разрабатывать, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
 
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Указ президента Украины о стандартизации новостей — это попытка ограничения свободы слова в Украине. Журналистское сообщество напомнило власти, что давно существуют общепринятые стандарты журналистики, которые работают во всем цивилизованном мире, в отличие, от стандартов новостей, которые существуют только в таких странах, как Северная Корея. Об этом сегодня заявила «Экономическим новостям» депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

По ее словам, она хорошо знакома с негативной реакцией на этот указ со стороны медиа-сообщества и надеется, что подобных указов будет меньше.
«Мое мнение крайне отрицательное об этом указе, так как речь идет о свободе слова в Украине», — отметила И.Верещук, информирует enovosty.com/news.

Свои стандарты новостей существуют и в Северной Корее, и в США. Они диаметрально противоположные. В цивилизованном мире они уже давно разработаны и хорошо известны. Возможно, нам и нужна стандартизация в этой области, но этим должна заниматься точно не власть, — убеждена Верещук.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

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Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, которые должны регулировать деятельность медиа в стране.
Оf="https://enovosty.com/tag/prezident-ukrainy" target="_blank">ef="https://enovosty.com/tag/vladimir-zelenskij" target="_blank">ни предусматривают положения о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации и ее опровержения.

Также президент ожидает от Кабмина разработку законопроектов, которые запретят россиянам владеть или финансировать медиа в Украине и усилят ответственность за нарушение законодательства об информации.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 93

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