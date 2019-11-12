Мы не дадим МВФ и Соросу скупить нашу землю за долги, — Вадим Рабинович (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мы не дадим МВФ и Соросу скупить нашу землю за долги, - Вадим Рабинович (ВИДЕО) Мы не дадим МВФ и Соросу скупить нашу землю за долги, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)

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Как только рынок земли будет открыт, существует вероятность того, что основные кредиторы Украины получат контроль над украинской землей в счет погашения внешних долгов страны. Об этом сегодня заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя», Вадим Рабинович.

«Землю продавать нельзя. Это погубит нашу страну, ее отберут за пять дней. Украинцы не смогут ее купить. А МВФ и Сорос в погашение наших долгов заберут нашу землю», заявил нардеп, информирует enovosty.com/news.

«Журналистов убивают, по телеканалам стреляют из гранатометов, и власть молчит – у нее «зашит рот». И теперь мы должны еще землю свою продать? Мы что одурели совсем? Никакой продажи нет и быть не может!», – возмутился Рабинович.

«ass="tag" href="https://enovosty.com/tag/mvf" target="_blank">Холоп, пришедший к власти, становится хуже барина. Так и произошло! У меня нет ничего личного к этой власти, я не владею землей, но я знаю, что продавать ее нельзя» – негодует Вадим Рабинович.

«Но мы не дадим этого сделать! Мы выполняем свой человеческий и гражданский долг. И если в нашей стране и есть настоящие патриоты, то, думаю, что это мы – люди, которые стоят на страже украинской земли. Остальное – от лукавого!» – заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя».

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Сложившуюся ситуацию в стране в целом и с рынком земли в частности Вадим Рабинович описал словами известного прозаика: «Есть две стадии кражи гуся».

«Так вот «слуги» хотят и землю продать, и бюджет протащить. Но давайте бороться последовательно! Сейчас мы беремся с продажей земли, а когда они представят бюджет убийства страны, я расскажу еще много интересного о том, что они там сверстали. Убийственных бюджетом мы видели много, а землю они продадут за раз. Единственно, что могу сказать, так это то, что власть настолько не верит в себя, что они не заложили субвенции на медицину уже на второй квартал следующего года», — подчеркнул Рабинович.