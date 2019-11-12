Мажоритарщики «Слуги народа» отказались голосовать за рынок земли, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мажоритарщики «Слуги народа» отказались голосовать за рынок земли, - Александр Дубинский (ВИДЕО) Мажоритарщики «Слуги народа» отказались голосовать за рынок земли, - Александр Дубинский (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Большинство в «Слуге народа» не поддерживают закон об открытии рынка земли в нынешней его редакции. Основной предмет спора внутри фракции возник в связи с отсутствием правовых предохранителей, которые бы препятствовали покупке украинской земли иностранными гражданами. Об этом сегодня заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Законопроект о «рынке земли» сняли с сегодняшней повестки дня Верховной Рады. На данный момент большинство мажоритарщиков фракции выступает категорически против отмены моратория на продажу сельхозземель, информирует enovosty.com/news.

«Вчера на фракции в «Парковом» даже не поднимался вопрос земли», — заявил А.Дубинский.

Все потому, что в самой фракции нет достаточного количества голосов «за» закон. Против выступают мажоритарщики и часть списочников. Поэтому даже в случае поддержки закона фракцией «Голос», парламент не набрал бы минимальные 226 голосов для принятия закона.

Читайте: Мы хотим открыть цивилизованный рынок земли в Украине, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

Депутаты от фракции «Слуга народа» говорят о том, что была достигнута договорённость о заседании фракции по земле в среду.

«Пока что мы ждём доработки закона, но это не снимает риск, что голосов «за» так и не будет в итоге», — отмечают они.

Тем временем, возле здания парламента проходят акции противников и сторонников запуска рынка земли. Многие представляют Всеукраинский аграрный совет. Они выступают против принятия законопроекта об открытии рынка земли и продажи сельхозугодий иностранным компаниям.

Митингующие разместились в основном в Мариинском парке. Кроме того, активисты также привези около десяти тракторов под Раду и поставили их вдоль дороги.