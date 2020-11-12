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Карабахский сценарий станет катастрофой: Немецкий дипломат рассказал, как вернуть Донбасс

Главная » Последние новости » Политические новости » Карабахский сценарий станет катастрофой: Немецкий дипломат рассказал, как вернуть Донбасс
 
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Украине не стоит перенимать опыт Азербайджана, который силой сумел вернуть Нагорный Карабах. Это может обратиться настоящей катастрофой

Украине для возвращения захваченных РФ регионов нужно выбрать исключительно путь социально-экономического развития. Такое мнение выразил Глава президент Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер. Он полагает, что попытка Киева силой вернуть Донбасс, как это сделал с Нагорным Карабахом Азербайджан, обернётся для Украины настоящей катастрофой, информирует enovosty.com/news.

Немецкий дипломат порекомендовал забыть о военной попытке вернуть временно оккупированные территории, а позаботиться о защите своей страны, чтобы никто другой не смог опять нарушать границы Украинского государства.

Свое мнение Ишингер пояснил тем, что на самом деле в Карабахе речь шла о конфликте двух маленьких стран, которые по сути не имели стратегического значения ни для РФ, ни для США, ни для других мировых сил. Он считает, что эти ситуации между собой имеют «безумную разницу», потому последствия такого сценария для Украины станут настоящей катастрофой.

Вместо этого, глава MSC, порекомендовал украинцам долгосрочную дипломатию и развитие. По его словам, если Украина будет развиваться до польского уровня, то она будет настоящим магнитом для временно оккупированных Россией территорий восточной Украины.

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Отметим, в 2014 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назначила немецкого дипломата Вольфганга Ишингера переговорщиком по налаживанию диалога в Украине.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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