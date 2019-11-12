Дубинский объяснил откуда у него 24 квартиры, а у мамы — Мaserati (ВИДЕО)

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Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что заработал свой капитал ещё задолго до депутатства, никогда не скрывал информацию о своём материальном положении, всегда открыто регистрировал значимые покупки на себя и членов своей семьи и не видит в этом морально-этической проблемы.

А.Дубинский утверждает, что имущество, о котором шла речь в расследовании Bihus.info, принадлежит его семье еще с конца 1990-х. Об этом он сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, информирует enovosty.com/news.

«Эти все квартиры, автомобили моей семьи… Они были приобретены еще в конце 90-х — начале нулевых. Всегда оформлялись прямо на членов нашей семьи, и об этом все знают с 2015 года», — сообщил нардеп.

Дубинский также заверил, что имущество указано в открытых реестрах и с него уплачены налоги.

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Напомним, вчера Bihus.info опубликовали расследование о Дубинском, в котором сообщается, что его семья владеет 17 автомобилями и 24 квартирами.

Мать нардепа владеет Toyota Land Cruiser 2013 года за $ 50 000, на котором ездит сам Дубинский.

Также депутат за 5 лет купил десять автомобилей, из которых семь Mercedes-Benz, Porsche Carrera и Honda S2000.

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У мамы Дубинского за последние пять лет появилось семь авто, в частности: два Mercedes-Benz G55 2009 и E55, Toyota Land Cruiser 2013 года, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 года.

Кроме того, Дубинский владеет двумя квартирами, шестью земельными участками в Хотове, загородным домом, домом в Соломенском районе столицы, квартирой во Французском квартале и квартирой на Теремках.

При этом семь квартир есть у жены Дубинского, шесть из которых около квартир, принадлежащих самому нардепу.

В 2015 году жена купила три квартиры на Печерске, а затем по одной в 2016 и 2017 годах.

По информации журналистов, мама Дубинского купила 19 объектов недвижимости за 1 млн за четыре года, а значительная их часть появилась перед выборами.