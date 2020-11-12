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Байден неоднократно заявлял, что Путин будет наказан. В Америке принято отвечать за свои слова, — Алексей Арестович

Главная » Последние новости » Политические новости » Байден неоднократно заявлял, что Путин будет наказан. В Америке принято отвечать за свои слова, - Алексей Арестович
 
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Военный и политический эксперт Алексей Арестович считает, что отношения Украины и США после победы Байдена укрепятся.

«Байден неоднократно заявлял, в том числе во время своего вице-президентства, что он лучший друг Украины, что Путин будет наказан и поставлен на место в отношении конфликта в Украине. Что будет на деле – надо смотреть. Думаю, что будет все нормально. Во-первых, в Америке принято отвечать за свои слова. Во-вторых, общий ход событий и логика показывает, что решение по этому поводу уже принято, иначе не было бы учений Rapid Trident-2020. Когда было беспрецедентное присутствие американских войск на территории Украины и проведение нескольких военных учений с украинскими коллегами, противостоящими российским учениям «Кавказ 2020», которые были нацелены на Украину», — сказал в комментарии изданию «Экономические новости»  Алексей Арестович.

Он сомневается, что России удастся договориться Байденом «слить Украину». «У меня ощущение, что наоборот. А вот будет ли атаковать Россия? В военном отношении вряд ли, потому что у них уже сил нет. Экономика сильно просела. Это видно по тому, как они решали конфликт в Нагорном Карабахе. Фактически вмешались на последней стадии, договорившись о миротворцах, никаких военных усилий не предпринимали, даже не угрожали Турции и Азербайджану. Воевать в семи разных местах мира даже при СССР не приходилось. Однако, информационно, экономически и дипломатически, конечно, давление на Украину со стороны России будет оказываться. Будут провоцировать. Так это все прекрасно понимают и в Украине, и в Америке. Как-нибудь справимся», — добавил он.

Он обратил внимание, несмотря на то, что у Трампа с Украиной были не самые теплые отношения, но, тем не менее, военная помощь Украине не прекращала поступать. А сегодня есть надежда, что новая администрация Америки даст «зеленый свет» на поставку противокорабельных ракет для Черноморской акваторий. «Не знаю улучшится ли ситуация при Байдене, но хуже точно не станет. Потому что Байдену этого не простят его избиратели. И то, что в Америке называют «deep state». Надо учитывать, что в Америке политика не персональная, а институализированная. То есть, там работает т.н. «глубинное государство». Это люди, которые заботятся о величии и славе Америки, не зависимо от того какой политик возглавляет Белый дом и какая партия власти. Это руководители спецслужб, разведывательное, дипломатическое, военное сообщество. Они делают свое дело. Они делали это при Трампе, будут делать и при Байдене. Поэтому в этом смысле можно не волноваться», — добавил эксперт.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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