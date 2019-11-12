Алексей Гончаренко объяснил, почему Зеленский хочет ввести цензуру в Украине (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Алексей Гончаренко объяснил, почему Зеленский хочет ввести цензуру в Украине (ВИДЕО) Алексей Гончаренко объяснил, почему Зеленский хочет ввести цензуру в Украине (ВИДЕО)

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Новый указ президента о регулировании рынка медиа в Украине — это болезненная реакция на ту критику, которая начала нарастать в адрес Зеленского и его партии «Слуга народа». Об этой сегодня в кулуарах Верховной Рады заявил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

По его словам, в последнее время участилась критика отечественных СМИ со стороны спикеров партии «Слуга народа». , информирует enovosty.com/news.

«Об этом говорят и прямые угрозы журналистам от нардепа Яременко, и желание закрыть неприбыльные СМИ депутатом Ткаченко, и применить уголовную ответственность к журналистам от г-на Бородянского», — говорит А.Гончаренко.

А.Гончаренко убежден, что указ президента Зеленского призван заставить украинские медиа смягчить риторику и критику в адрес действующей власти».

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Напомним, Президент Зеленский подписал большой указ №837/2019 «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства». Cогласно указу до 31 декабря 2019 Кабмин должен внести в Раду ряд законопроектов, которые будут регулировать деятельность медиа в Украине.

Они, в частности, должны предусматривать:

1. Введение понятия «манипуляция информацией» и «фейковой информации» с одновременным введением ответственности (вплоть до уголовной) СМИ и журналистов за ее распространение.

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2. Создание нового регуляторного органа, которому передадут широкие полномочия по контролю за всеми медиа (не только ТВ и радио, как сейчас, но и газеты, и интернет-СМИ). Контроль будет включать право отзывать свидетельство госрегистрации СМИ и право блокировать работу медиа (например, через блокировку сайтов через провайдера).

3. Упрощение процедуры закрытия СМИ, которые будут отнесены по тем или иным критериям к пророссийским (получают финансирование из России, имеют среди владельцев граждан России или используют риторику, которую власти сочтут пророссийской).

В совокупности все эти пункты приведут к созданию цензуры и системы тотального контроля за СМИ со стороны властей.