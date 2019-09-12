Генерал пояснил, почему в РФ так болезненно воспринимают все, что касается Крымского моста

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Крымский мост был открыт самим «царем» Путиным

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в ходе чата на украинском издании ответил на вопрос по поводу Крымского моста. У него спросили, почему россияне так остро воспринимают все, что касается моста из Крыма в Россию. В частности, известная пропагандистка Ольга Скабеева разразилась острой речью в адрес киноленты «Атлантида» украинского режиссера Васяновича, в которой этот мост разрушен, информирует enovosty.com/news.

Игорь Романенко рассказал о том, что Крымский мост для россиян — это, в основном, символ. «На самом деле, на данный момент мост в большей степени необходим для военных целей и малоэффективен, с точки зрения экономики Крыма или российских областей, а также коммуникации людей. Кроме прочего, его открывал и испытывал сам «царь» Путин, и это придает особое значение всему тому и всем тем, кто уменьшает роль и значение моста», — рассказал генерал-лейтенант запаса.

Напомним, ранее ученые рассказывали о том, что Крымский мост подвержен очень многих рискам, потому есть все шансы, что он долго не «проживет».