Александр Палий рассказал о влиянии санкций Евросоюза на РФ

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Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России

С вопросом относительно влияния введенных санкций на конфликт на Донбассе «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что санкции уже влияют на конфликт на Донбассе

Они резко ослабляют российские возможности. То есть они истощают российскую экономику, технологически ее подрывают и Россия вынуждена с этим считаться.

Можно сказать, что санкции очень действенны и они действуют на РФ умиротворяюще. Потому что война — это дело дорогое. И, соответственно, у России становится меньше денег на войну», — сообщает эксперт

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