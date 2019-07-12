Сергей Притула прокомментировал предложение Зеленского о люстрации

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Сергей Притула считает, что процесс обновления и так происходит

Сергей Притула сомневается в том, будет ли полезной предложенная Зеленским люстрация, так как под неё может попасть очень много людей, которые вошли из приватного сектора в государственный, чтобы помочь с реформами. Он понимает, зачем нужно было люстрировать людей из команды беглого президента Виктора Януковича, но не понимает, чем завинили тот же Максим Нефедов, Айварас Абромавичус и другие, информирует enovosty.com/news.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун потроллила заявление Владимира Зеленского о «вишневых косточках». В свойственной её постам стилистике она рассказала о том, что удалось изменить в системе здравоохранения Украины.