Нельзя люстрировать вишневые косточки: Супрун тонко потроллила едкое заявление Зеленского

Главная » Последние новости » Политические новости » Нельзя люстрировать вишневые косточки: Супрун тонко потроллила едкое заявление Зеленского Нельзя люстрировать вишневые косточки: Супрун тонко потроллила едкое заявление Зеленского

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И.о. Министра здравоохранения Уляна Супрун на странице в facebook потроллила Зеленского, который вчера в речи о люстрации подколол её пост об опасности вишневой косточки

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что нашей стране не нужны министры, которые «говорят о вреде вишневых косточек». Уляна Супрун в традиционной форме ответила ему в социальной сети: «Есть вишни и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые. Но всем известно об «опасности» косточек. Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения. После этого она рассказала о пользе вишен и системных изменений в медицине. В частности, Супрун отметила, что благодаря эффективным закупкам через международные организации в стране увеличивается доступ к бесплатному лечению для онкобольных пациентов. Количество препаратов в перечень лекарств, которые закупает государство для детей и взрослых больных, выросло на 30-40%, информирует enovosty.com/news.

Также, в своей «вишневом» посте она напомнила о том, что сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности в нашей стране. Министерство здравоохранения Украины совместно с Правительством продолжает развивать сеть кардиоцентров. Теперь во всеукраинской сети уже 41 кардиоцентр, планируется открытие еще 25. Эти центры работают в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Их открыто в сотрудничестве правительства и местных властей. В кардиоцентрах украинцы в неотложных состояниях могут получить неотложную медицинскую помощь и бесплатное стентирование.

Кроме того, в посте и.о министра вспомнила и о семейных врачах, и об украинцах, больных диабетом.

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