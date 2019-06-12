Александр Палий рассказал о влиянии продления санкций ЕС на Россию

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Послы ЕС согласовали продление санкций в отношении оккупированного Крыма, согласно которым еще год европейские компании не смогут вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.

С вопросом относительно влияния продления санкций на оккупацию Россией Крыма и ситуацию на востоке страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что в комплексе все санкции оказывают значительное влияние на Россию

«Введенные санкции серьезно истощают российскую экономику. Однако, санкции Европейского союза являются все таки больше символическими, так как Евросоюз и так ничего не вкладывал. Но в то же время они символизируют твердость позиции Европейского союза.

Таким образом, если говорить о всем комплексе американских и европейских санкций, то они, конечно, оказывают серьезное влияние на Россию. А если говорить конкретно о санкциях Евросоюза, то они являются символическими и их можно рассматривать просто как элемент общего комплекса санкций.

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Если говорить о влиянии санкций, то мы видим, что серьезно усугубляется технологическая отсталость России и российская экономика в этом году опять переходит в рецессию.

У российской экономики было два года очень крохотного роста после кризиса 2015 года, а сейчас они опять ушли в рецессию. Таким образом, можно сказать, что весь комплекс санкций является достаточно сильным и влиятельным», — сообщает эксперт.