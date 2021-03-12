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Проведение конкурса на избрание глав НАБУ и ГБР должно быть зафиксировано в Конституции, — Радина

Главная » Последние новости » Политические новости » Проведение конкурса на избрание глав НАБУ и ГБР должно быть зафиксировано в Конституции, - Радина
 
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Депутат от партии «Слуга народа» Анастасия Радина сообщила, что обязательность проведения конкурса на избрание глав НАБУ и ГБР важно зафиксировать в Конституции

Фракция «Слуга народа» предлагает зафиксировать в Конституции Украины положения относительно того, что назначение руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований должно происходить по конкурсу, сообщает председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, депутат от партии «Слуга народа» Анастасия Радина. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на информационный портал партии «Слуга народа»

Соответствующий законопроект № 5133 зарегистрирован в Верховной Раде, его подписали 234 народных депутата. 11 марта Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал включить его в повестку дня сессии.

«Мы как фракция «Слуга народа» первыми делаем шаг, предлагая зафиксировать в Конституции Украины, что назначение на такие важные должности должно происходить по конкурсу. Не политическими, не кулуарными договоренностями элит, а по результатам конкурса», — говорит Радина

Документ также предусматривает, что назначение и освобождение от должностей директора НАБУ и директора ГБР происходит Президентом Украины по согласию Верховной Рады. Это обеспечит максимальную независимость этих органов, не нарушая баланса конституционных полномочий главы государства и парламента.

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Анастасия Радина отмечает, что этим законопроектом парламент наконец урегулирует порядок назначения директора НАБУ. Ведь право Президента назначать главу Национального антикоррупционного бюро пока не прописано в Конституции, из-за чего КСУ признал назначение действующего директора НАБУ в 2015 году неконституционным.

«Это решение КСУ не подрывает полномочий действующего директора, но фактически делает невозможным назначение нового, пока не будет сделана новая процедура. Мы эту ситуацию исправляем», — пояснила Анастасия Радина


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 137

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