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Мы можем построить реально сильное государство, — Владислав Волошин

Главная » Последние новости » Политические новости » Мы можем построить реально сильное государство, - Владислав Волошин
 
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Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил о твердой поддержке Соединенными Штатами Америки присоединения Украины к НАТО.

С вопросом относительно реальности вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе и важности данного шага для Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному военному журналисту Владиславу Волошину , информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что украинская армия во многих стандартах близка к стандартам Альянса

“НАТО — это «хорошая компания правильных сильных парней», если говорить языком, понятным большинству обывателей. Украина стремится быть «сильной и правильной» (стремление к лучшему — верный путь и наилучшая перспектива), и эта «компания» говорит, что примет нас к себе. «Сильными» мы уже почти стали (армия, во многих стандартах близка к стандартам Альянса, но и это не первоочередное требование к ней). Теперь нужно, чтобы и государство стало «правильным» (побеждена коррупция, западные стандарты демократии, и т.д.).

Мы задекларировали такой курс движения, и нам в очередной раз поверили и поддержали. И поверят еще больше, если ближайшие выборы (и Президента и Парламента) пройдут на высоком демократическом уровне. Я думаю, лишь после них мы узнаем реально, ждет ли нас НАТО, или все эти заявления лишь декларации и пустые разговоры. А построить реально сильное государство мы можем, и это без сомнений”, — сообщает журналист.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 53

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