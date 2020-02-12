Гончарук пообещал завершить строительство корпуса «Охматдета» в этом году (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Гончарук пообещал завершить строительство корпуса "Охматдета" в этом году (ВИДЕО) Гончарук пообещал завершить строительство корпуса "Охматдета" в этом году (ВИДЕО)

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на сегодняшнем брифинге рассказал, когда в Украине появится новая электронная акцизная марка, как украинцы самостоятельно смогут проверять качество органических продуктов и стоит ли ждать в этом году запуска нового корпуса национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Алексей Гончаренко анонсировал скорый запуск электронной акцизной марки, которая позволит контролировать и отслеживать количество проданного товара и, соответсвенно, налоговые поступления в казну. Премьер убеждён, что максимальная диджитализация позволит существенно уменьшить коррупционную составляющую в процессе получения государственных услуг. , информирует enovosty.com/news.

Также, Алексей Гончаренко рассказал ещё об одном сервисе, который позволит украинцам с помощью смартфона проверять соответствие, так называемой, органической продукции, всем необходимым критерия качества для этой группы товаров. Он убеждён, что отныне, недобросовестные производители органической продукции смогут быть быстро идентифицированы покупателем.

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Премьер также поделился результатами сегодняшнего заседания Кабмина, на котором принято ряд организационных решений, которые позволят финализировать строительство детской больницы Охматдет. Гончарук рассчитывает сдать объект и закончить длительный период строительства уже в нынешнем году.

Кабмин также разработал алгоритм, с помощью которого добровольцам будет предоставляться статус участника боевых действий.

На вопрос журналистов, почему не случилось обещанного Кабмином снижения коммунальных платежей за январь, Алексей Гончарук оправдал тем, что Кабмин в начале года использовал единственный доступный на тот момент инструмент — рекомендацию местным органам власти уменьшить сумму в платежках. Кроме того, по его словам, коммунальные услуги подорожали из-за роста цен на газ и потребления.

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Вместе с тем, Гончарук прогнозирует, что в связи со снижением цен на газ, суммы в платежках за февраль станут рекордно низкими за всю зиму.