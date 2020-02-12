Франция и Германия активно содействуют диалогу и достижению компромисса на Донбассе, — Даниил Богатырев

Главная » Последние новости » Политические новости » Франция и Германия активно содействуют диалогу и достижению компромисса на Донбассе, - Даниил Богатырев Франция и Германия активно содействуют диалогу и достижению компромисса на Донбассе, - Даниил Богатырев

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В посольстве США призвали Россию прекратить агрессию и начать полностью выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.

С вопросом относительно действенности заявления США к РФ по прекращению агрессии и соблюдению Минских соглашений «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Украинского института анализа и менеджмента политики Даниилу Богатыреву, информирует enovosty.com/news.

Даниил Богатырев сообщает, что данное сообщение является не официальным заявлением (нотой, или официально высказанной в ходе двустороннего американо-российского контакта позицией), а всего лишь постом на странице американского посольства в Украине в соцсети

«Если комментировать озвученную в данном сообщении позицию американской стороны, она остаётся неизменной с 2014 года и состоит, по сути, в требовании капитуляции российской стороны в вооружённом конфликте на Донбассе. Это требование заведомо невыполнимо.

Гораздо более конструктивной мне представляются позиции Франции и Германии, которые не просто требуют чего-то, а активно содействуют диалогу и достижению компромисса между сторонами конфликта по вопросу выполнения обеими из них обязательств, взятых в рамках Минских соглашений и Комплекса мер по их выполнению», — говорит Даниил Богатырев

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