«Это известно уже всем»: Министр обороны назвал имя виновника войны на Донбассе

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Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что ответственность за начало войны на Донбассе полностью лежит на главе России Владимире Путине.

Такое высказывание прозвучало во время интервью журналисту Сергею Иванову. Видео выложил сам чиновник на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

«Это фактически война, которая была развязана на Донбассе, которую развязало правительство России. То есть ответственность несет действующая российская власть», – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что ответственность несет именно Путин, Загороднюк сказал: «Это известно уже всем!».

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