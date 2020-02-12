Ермак заверил, что ни один закон, который посягает на свободу слова в Украине, не будет принят (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Ермак заверил, что ни один закон, который посягает на свободу слова в Украине, не будет принят (ВИДЕО) Ермак заверил, что ни один закон, который посягает на свободу слова в Украине, не будет принят (ВИДЕО)

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Новый Глава офиса Президента Украины Андрей Ермак на брифинге прокомментировал свое видение и принципы работы главой ОП, рассказал, почему украинским СМИ не стоит опасаться законов о дезинформации и медиа от Ткаченко и Бородянского, а также какими он видит выборы на Донбассе уже этой осенью и состоится ли встреча Зеленского с Путиным.

Вначале своего выступления Андрей Ермак поблагодарил Президента Зеленского за доверие и возможность работать вместе с ним на благо Украины. Также Глава Офиса поблагодарил своего предшественника Андрея Богдана за проделанную работу и профессионализм, подчеркнув, что никакого противостоянии и борьбы между ними никогда не было. , информирует enovosty.com/news.

Далее Ермак кратко очертил принципы своей работы, а также основные ее направления, отметив, что помимо новых обязанностей главы Офиса он продолжит заниматься своими прежними направлениями работы, в том числе и внешнеполитической деятельностью, освобождением граждан Украины, которые удерживаться в плену Российской Федерацией, а также вопросами урегулирования войны на Востоке Украины.

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Также новый глава Офиса планирует работать над улучшением инвестиционного климата в Украине. Так, по его словам, уже сейчас губернаторы и правительство разрабатывают алгоритмы совместной работы по привлечению иностранного капитала в Украину.

Не оставил без внимания Андрей Ермак и отечественные СМИ, отметив их вклад и помощь в общее дело построения новой и успешной Украины.

Ермак заверил, что приложит максимум усилий с тем, чтобы коммуникация между Офисом Президента и СМИ вышла на новый, более качественный уровень взаимодействия.

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Также г-н Ермак убеждён, что Офис Президента выступит гарантом свободы слова в Украине и не допустит ущемления прав журналистского сообщества.

Отвечая на вопрос журналистов о законах о дезинформации и регулирования медиа в Украине, инициированные Александром Ткаченко и Владимиром Бородянским,

Ермак заверил, что Президент Зеленский не допустит того, чтобы права и свободы журналистов и медиа в Украине каким бы то ни было образом ущемлялись. Отметив, что ни один закон, который посягает на свободу слова, не будет принят в Украине.

Не остался без внимания вопрос возможных выборов на Донбассе, которые ранее анонсировал Ермак. Он убеждён, что вопрос выборов возможен и логичен в рамках местных выборов, которые пройдут на всей территории Украины осенью этого года. Но выборы на оккупированной территории Донбасса возможны лишь при соблюдении всех условий, которые были оговорены в рамках нормандского формата в Париже.

Ермак подчеркнул, что выборы возможны только при условии возвращения Украине контроля над границей, выведения и разоружения всех военных группировок, в том числе, российских вооруженных формирований, а также при безоговорочном соблюдении ряда других требований безопасности, которые четко прописаны в законодательстве Украины.

Ермак не подтвердил предварительную договорённость относительно встречи Зеленского с Путиным, отметив, что если будет необходимость, такая встреча может состояться.

На вопрос журналистов относительно кадровой ротаций в Офисе Президента, Ермак ответил отрицательно, заявив, что пока не планирует новых кадровых назначений.