Выборы 2019: Стало известно, сколько платят за рекламу на ТВ украинские политики

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В СМИ поделились свежими расценками на политическую рекламу. Топовые украинские каналы имеют разные прайсы

Выборы в Украине — удовольствие не из дешевых. Десятки и даже сотни тысяч гривен за минуту рекламы на популярных каналах — это цена популярности среди украинского избирателя. В «Честно» рассказали о свежих расценках украински медиа, которые были сформированы перед политическими выборами 2019 года. Вечерний прайм-тайм влетает кандидатам в копеечку, после полуночи — можно немного сэкономить, информирует enovosty.com/news.

Самым дорогим в этом году оказался телеканал Рината Ахметова «Украина», где за секунду эфирного времени с шести часов вечера нужно отдать 5 658 гривен. Таким образом, тридцатисекундная реклама обойдется в 170 000 гривен, за минуту рекламы раскошелиться придется на 300 000 гривен. И только в пять часов утра на «Украине» можно вложиться в сумму в 366 гривен за секунду.

На втором месте оказался «Интер», на котором кандидатам предлагают за секунду политической рекламы с семи часов вечера заплатить 2 715 гривен. Дешевле всего стоит утренняя реклама: за тридцатисекундный ролик с шести до семи часом утра нужно заплатить около 11 тысяч гривен.

На третьем месте среди украинских телеканалов — «СТБ». Дороже всего обойдется реклама с восьми вечера в воскресенье, когда за секунду нужно отдать 2 400 гривны. А вот прайм-тайм на обходится в 1 478 гривен за секунду.

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Телеканал «112 Украина» оценил секунду рекламного времени в 762 гривны.