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Украинская армия усилится новейшими турецкими ударными беспилотниками

Главная » Последние новости » Политические новости » Украинская армия усилится новейшими турецкими ударными беспилотниками
 
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«Укрспецэкспорт» и компания Baykar Makina (Турция) договорились о закупке для ударных дронов Bayraktar TB2, которые усилят украинскую армию

В субботу, 12 января, глава Украинского государства сообщил о том, что новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня усилят нашу армию. По его словам, кроме высокотехнологичных характеристик, их можно довооружить современным высокоточным ракетным оружием для того, чтобы уничтожить бронетехнику, инженерные и фортификационные сооружения врага и морские цели, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, по информации президента Украины, это соглашение — часть мероприятий, которые расширяют военно-техническое сотрудничество между Турцией и Украиной. Эти шаги отвечают стратегическому курсу нашего государства в сторону НАТО, стандартов Альянса и открытого мирового рынка вооружений.

«Продолжаем перевооружать нашу армию современными образцами, соответсвующим натовским стандартам», — резюмировал украинский президент в сообщении на странице в facebook.

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Напомним, в 2018 году армия Украины получила современное оружие от разных западных партнеров.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 409

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