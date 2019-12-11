Знатный махач: Такой драки нардепов Верховная Рада давно не видела (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Знатный махач: Такой драки нардепов Верховная Рада давно не видела (ВИДЕО) Знатный махач: Такой драки нардепов Верховная Рада давно не видела (ВИДЕО)

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В Раде произошла драка из-за законопроекта о рынке земли. После заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между народными депутатами Украины фракций “Слуга народа” и активистами “Свободы”.

В драке принимали участие народные депутаты Украины от фракции “Свобода” Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко, которые вступили в схватку с Андреем Богданцем, председателем подкомитета по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, информирует enovosty.com/news.

Как утверждают участники потасовки, основной причиной драки стало то, что свободовцы напомнили нардепу Богданцу историю о его судимости за нанесение средней тяжести повреждений и избежания им реального срока наказания только потому, что он, якобы, прикрылся фейковых службой в АТО, а именно в добровольческом батальоне «СИЧ» сформированного из свободовцев.