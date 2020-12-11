Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков попал под экономические санкции России

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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков попал в перечень физических лиц, против которых в России введены экономические санкции.

Обновленный список опубликован на российском портале правовой информации, сообщает МК, информирует enovosty.com/news.

Всего в списке 849 фамилий. Помимо Разумкова туда внесли его заместителя Руслана Стефанчука, главу делегации Украины В ПАСЕ Елизавету Ясько и еще пять депутатов Верховной Рады Украины.

Санкции РФ против ряда украинских граждан действуют с октября 2018 года. С тех пор список несколько раз расширялся. Все перечисленные в документе граждане Украины не могут перечислять средства за пределы России. А их счета на территории России будут заблокированы.

Напомним, в сентябре 2020 года правительство России также расширило список лиц, к которым применяются «специальные экономические меры» в соответствии с указом Путина от 22 октября 2018 года, внеся в этот список экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего главу украинской партии «Голос», солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

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